Petición: juntan firmas para que el Congreso trate una ley que prohíba el uso de celulares y redes sociales a los chicos

Empezó como una iniciativa de familias de un colegio privado de Garín de ponerse de acuerdo para retrasar la edad de uso de celulares en los niños. Así nació la organización Manos Libres, que hoy nuclea a miles de padres y madres en todo el país. Ahora, armaron un proyecto de ley y subieron una petición a Change.org para pedir que el Congreso vote una norma que prohíba a chicos menores de 14 años el acceso a celulares y a menores de 16, a redes sociales. Así ocurrió en Australia y regulaciones similares se analizan en otros países del mundo.

“Dejemos que los chicos sigan siendo chicos”, propone la iniciativa, que busca la firma de padres y madres. “¿La solución? Una ley de Acceso Digital Infantil: prohibir la venta de smartphones con datos móviles a menores de 14 años; hasta esa edad solo permitir teléfonos básicos (llamadas + SMS) y relojes smart para niños”, dice la petición. Y sigue: “Que se legisle para elevar de 13 a 16 años la edad mínima de acceso a redes sociales y que se haga cumplir mediante verificación de edad”, señala. Consiguió más de 8000 firmas en solo un día de publicada.

Es fuerte el rol de las redes en la identidad de los chicos

“Soy mamá, tengo 47 años, trabajo, llevo una casa adelante y tengo un día a día como el de cualquier familia. Como muchas, corro mucho más de lo que me gustaría entre responsabilidades, tareas, trabajo y crianza. No soy experta en tecnología ni en educación. Soy simplemente una madre que, como tantas otras, quiere cuidar a sus hijos lo mejor que puede”, escribe Elena Griolli, una de las impulsoras del movimiento Manos Libres y autora de la petición.

Según describe, Manos Libres comenzó a partir de una pregunta planteada en un grupo de WhatsApp escolar, donde un padre expresó su preocupación por la edad temprana en la que los niños acceden a smartphones y propuso intentar retrasar ese momento. La inquietud resultó ser compartida por muchas familias y el movimiento rápidamente se extendió a otros grados y colegios. En muchos casos, los padres ya enfrentaban situaciones que otros buscaban prevenir: conflictos diarios por el uso del teléfono, discusiones constantes, niños absorbidos por las pantallas, vínculos familiares tensionados y un creciente agotamiento en el hogar.

“El tema es que no tenemos que ser uno solo. Tenemos que ser muchos para que ninguno termine teniendo que darle un celular a su hijo para que no se quede afuera de todo”. Así planteó en febrero de 2024 Gonzalo Arauz en el grupo de WhatsApp de padres del colegio Bede´s, de Garín, ese dilema que lo estaba aquejando desde que su hijo de 8 años le preguntó cuándo iba a tener un teléfono. Minutos antes había lanzado la pregunta bomba: “¿A alguien más le preocupa que nuestros hijos tengan smartphone tan chicos? ¿Y si intentamos retrasarlo?”.

Gonzalo Arauz, responsable de Alianzas Estratgicas de Instagram

Esta pregunta se alineó con el clima de la época: con la entonces reciente publicación del libro La Generación Ansiosa, de psicólogo norteamericano Jonathan Haidt, que planteó que el uso del celular y de las redes sociales están detrás de la epidemia de trastornos psíquicos de los adolescentes.

Así, organizaron la expresión local del movimiento Smartphone Free Childhood (Infancia Libre de Celulares), que empezó en Inglaterra. Fueron pioneros en el país de una iniciativa que llevó tanto a otros padres como a las autoridades de distintas jurisdicciones a limitar al menos el uso de los celulares en las aulas. Tal como ocurrió en la ciudad de Buenos Aires, tras la publicación de la serie de LA NACION “Atrapados en las redes”, que concientizó sobre el impacto en los adolescentes y la preocupación de familias y docentes.

Si bien la movida original corrió tanto entre padres de alumnos de escuela primaria como de secundaria, con el correr de los meses muchas familias de adolescentes comenzaron a adherir a propuestas más intermedias, al darse cuenta de la dificultad real de sacarles a sus hijos el celular, aunque sí optaron por impulsar medidas de “mitigación”, que apuntaban a reducir las horas de uso, acompañarlos, promover un uso responsable. En cambio, padres y madres de los más chicos impulsan medidas más extremas, como la que se aplicó en Australia, con la mirada puesta en retrasar lo más que se pueda el acceso de la nueva generación al celular y a las redes sociales.

El libro de Jonathan Haidt encendi alarmas

Los impulsores de la petición para que el Congreso vote una ley específica afirman que el movimiento Manos Libres cuenta con el respaldo de especialistas que vienen alertando sobre la problemática. El libro de Haidt postula que quienes iniciaron su adolescencia en los años en los que se masificó el acceso a celulares con conectividad 24 por 7 se convirtieron en una generación sin tolerancia a la frustración, con constantes problemas de ánimo, crisis de ansiedad e incapacidad de aburrirse, casi siempre mirando el mundo como eso que aparece por encima de la pantalla de su celular.

Citan en la petición a la especialista en desarrollo infantil y pantallas Silvina Pedrouzo: “El bienestar de un niño o un adolescente depende de un cuidador sensible y presente, que le brinde acompañamiento en todos los entornos que habita”. También al psicólogo Alejandro Schujman: “Me entristece en lo profesional, pero más en lo personal, cuando veo a niños y niñas de dos o tres años en mesas de bares y restaurantes con sus padres abducidos por las tabletas”.

Desde Manos Libres apuntan que los padres no pueden “enfrentarse solos a las grandes empresas tecnológicas y plataformas digitales que exponen de manera constante a los menores a contenidos potencialmente dañinos”.

“Sabíamos que cuando uno decide no darle el teléfono a su hijo de forma aislada es un camino mucho más sinuoso y dificultoso que cuando lo hacés en comunidad, porque la presión baja y los chicos ya no pueden decir ‘Mamá, todos lo tienen y yo no’. Generar acuerdos entre familias es clave para proteger a los chicos”, concluye Griolli, creadora de la petición.