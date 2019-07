Pilar Sordo y las claves para no perder la esperanza en medio de las crisis

Fuente: LA NACION

Para la ensayista y psicóloga Pilar Sordo las personas son ignorantes emocionalmente hablando. Tal como destacó en una entrevista con Mesa Chica las personas tienen cuatro emociones básicas: rabia, pena, miedo y alegría, las cuales están castigadas brutalmente. Y explicó: uno no se puede reír fuerte porque es un gesto de mala educación, seguimos pensando que la risa abundante está en la boca de los tontos; la valoración del mal humor como un signo de inteligencia y de credibilidad sigue estando; las malas noticias son las únicas que se conocen, las buenas se esconden; y el llanto está absolutamente y drásticamente prohibido para todo el mundo".

Según enfatizó la psicóloga, hay una asociación entre llanto y cobardía, miedo y debilidad, risa e inmadurez. "La única de las cuatro emociones básicas que nos queda permitida es la rabia y por eso estamos todos enojados", dijo. Para ella, la rabia "es generosa porque protege a las emociones que, estúpidamente, el sistema clasificó de frágiles, que son las penas y el miedo".

Entonces, en diálogo con LN+ , Sordo cuestionó: "Seguimos pensando, erróneamente, que la fortaleza tiene que ver con la gente que se aguanta, o sea, con la que no dice lo que siente". Por el contrario, ella se describe a sí misma como una apasionada del llanto. "Llevo 20 estudiando, casi obsesivamente, el llanto en América Latina y es brutal la patología que tenemos. Un duelo que no se llora no es un duelo sano".

La esperanza en medio de la crisis

Para ella, "la conciencia nos hace libres". Tal como destacó la especialista, este "analfabetismo emocional" dificulta los procesos de crisis y genera más secuelas mentales y físicas. Según dijo, esta necesidad de "estar contenidos" genera que las personas busquen placebos para evitar atravesar el verdadero problema.

Además, remarcó: "Estamos entrenados para captar las señales del cuerpo pero no la interpretación que eso tiene en el alma; si entendiéramos que el cuerpo es mi mejor compañero y amigo, que es incondicional y que es el envase del alma, yo podría entender que cada síntoma que el cuerpo me entrega es una información que el cuerpo me da de alguna señal emocional que yo no escuché y que me trató de mandar".

El lado psicológico de la grieta

En diálogo con José Del Rio, Sordo sostuvo que "la ecuanimidad o la sabiduría de un ser humano está en los puntos medios y en la capacidad de rescatar lo mejor de los extremos". Para ella, tener esta perspectiva "sanaría muchas heridas" porque coincide con "el flujo natural del universo que va hacia ese punto medio".

"La polarización siempre es buena para el que la tiene porque en frente está el malo y yo soy el bueno siempre. Siempre hay un enemigo externo y lo que es más complicado es que la definición de uno se genera por la definición del otro", destacó.

Según opinó Sordo, las divisiones y "grietas" en los países son algo común y "ancestral" que se debe al hecho de que la sociedad fue entrenada culturalmente para ello. "Es muy eficiente para la política, no importa el lado, desarrollar un pensamiento binario que tiene que ver con enseñarnos, desde muy pequeños, a pensar en polo: el gordo y el flaco, el lindo y el feo, el bueno y el malo, el de izquierda y el de derecha", enumeró.

Tal como señaló la ensayista, esa manera de pensar le hace mucho daño a las personas porque "es una estructura fatigada en el tiempo". "Es como que la evolución natural del ser humano va hacia una ecuanimidad y poder agarrar lo que le sirve de los dos polos para tener una visión intermedia", explicó. Sin embargo, luego retrucó: "Hay mucha resistencia cultural a llegar hacia el punto medio. Se dice mucho en la Argentina que la gente que toma un punto medio es tibia porque pareciera ser que lo que marca el carácter es polarizarse y eso no es cierto".

