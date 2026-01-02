Piletas de lona: los modelos, los precios y las restricciones antes de comprar una para el verano 2026

“Aumenta el calor y aumenta la demanda”. La frase podría pertenecerle a un economista, pero la dijo Marcos, propietario de un comercio que se dedica a la venta de piletas de lona, quien dialogó con un móvil de LN+ sobre los modelos, precios, el mantenimiento y todo lo que hay que saber antes de comprar una.

Precios de las piletas de lona

“Hay muchísimas opciones y para todos los bolsillos”, aseguró Marcos. “Desde la opción egoísta, para vos solo, hasta las más grandes, para chicos y mascotas”, agregó. Según el comerciante, en total son 22 modelos que parten desde los $250.000.

Consultado sobre el modelo más buscado, Marcos no dudó: “La clásica: la pileta de 3x2. Mucha gente, aunque no sean expertos en la materia, viene y la busca”. En palabras del comerciante, “tiene una capacidad para entre cinco y seis personas”.

Marcos, en diálogo con LN+

Cosas a tener en cuenta

Antes del chapuzón, viene la reflexión. Sobre las restricciones a considerar antes de comprar una pileta de lona, Marcos enumeró: “El espacio físico con el que contamos va a determinar el tamaño de la pileta que podemos tener. Luego está la superficie: a veces recomendamos poner una base de telgopor, para que los usuarios no pisen las irregularidades".

Sobre esto último, el piletero aclaró que “conviene que la superficie sea más bien lisa. Por ejemplo, el césped suele tener irregularidades que nos molestan al momento de pisar”.

La pileta de lona, una refrescante opción para el verano

Consultado sobre cómo guardarla, Marcos señaló que es bueno memorizar “cómo estaba la pileta al momento de comprarla, para doblarla de la misma forma”.

Al momento de limpiarla, el comerciante indicó: “El agua residual que nos queda luego de usarla nos puede servir para limpiar las impurezas del fondo y de las paredes". En consonancia, hizo una aclaración muy importante.

“Para limpiarla hay que tener en cuenta que uno la utiliza tres o cuatro meses, y el resto del tiempo se queda guardada. Eso es lo que más le duele a la pileta: el tiempo que se queda guardada sin usarla. Si la secas bien, vas a tener pileta para 15 años. Pero si la usas, por ejemplo, para tapar el auto, te va a durar mucho menos“, sentenció Marcos.