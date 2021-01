Pinamar: ¿A dónde se debe acudir en caso de presentar síntomas de coronavirus?

Frente al aumento de los casos, muchos locales y turistas se preguntan dónde se puede hisopar en caso de tener síntomas de coronavirus Fuente: LA NACION - Crédito: Tomás Cuesta

Alejandro Horvat Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de enero de 2021 • 15:46

PINAMAR.- "¿Qué sucede si me contagio de coronavirus en medio de las vacaciones?", es la pregunta que se hacen muchos turistas que ya se encuentran en Pinamar o que están por emprender las vacaciones.

A las 9, Gabriela Alista, de 50 años, estaba haciendo una larga fila para hisopar a su hijo, Gerónimo, de 12, que tiene fiebre y dolor de cabeza. Ella es médica pediatra, dice que es afiliada de una empresa de medicina prepaga, pero que, de todos modos, la enviaron a hisoparse al hospital público. Vinieron a Pinamar de vacaciones y también para visitar a la abuela de Gerónimo, que tiene 84 años.

La fila para hacerse un hisopado en Pinamar Fuente: LA NACION - Crédito: Tomás Cuesta

En Pinamar, muchos turistas acuden a las clínicas privadas para hisoparse, pero no en todas realizan ese test. En el caso del hospital municipal, se hacen hisopados pero solo con turnos, sistema que también se replica en las clínicas o laboratorios privados que reciben a pacientes con síntomas de coronavirus. Esto hizo que algunos fueran de un lugar al otro sin poder hacerse el test y en ciertos casos generó desconcierto y preocupación.

"Yo tengo Swiss Medical pero me mandaron a hisopar a mi hijo al hospital público, por ahora no lo vio un médico, me mandaron directo para acá, debe ser mucha la cantidad de pacientes que requieren un hisopado, por eso seguro nos enviaron para acá. Nos angustia porque vivimos con la abuela que vinimos a ver. Vimos las imágenes de los jóvenes en la playa y nos parece preocupante", dice Alista.

Hisopados en Pinamar 00:22

Video

Por parte de Swiss Medical, señalaron a LA NACION que sus afiliados recibieron información sobre las clínicas a las que pueden acudir en los lugares de veraneo. En Pinamar, está la Clínica del bosque, en donde hacen hisopados con turno previo. En la cartilla de lugares a los que pueden ir a atenderse, también figura el hospital municipal, con el que han hecho un acuerdo como el que tienen con cualquier clínica privada.

Geronimo hace fila para ser hisopado por fiebre alta y dolor se cabeza Fuente: LA NACION - Crédito: Tomás Cuesta

La guardia del Hospital de Pinamar "Dr. Pepe Olaechea" está dividido en el área para pacientes sin síntomas y, a la vuelta, está el "hisopódromo", ubicado en el Centro de Jubilados y Pensionados de Pinamar. Las autoridades transformaron ese centro en un sitio para hisopar a pacientes leves y para aislar a aquellos que lo necesiten.

"El Estado responde para todo aquel que lo necesite. Nosotros no dejamos de hisopar a los que tienen síntomas leves en el hisopódromo, y a los más graves se los hisopa dentro del hospital. Estamos hisopando, en promedio, a 40 personas por jornada y el horario es de 9 a 11 todos los días con turno previo, salvo que esté con síntomas graves, en ese caso lo hisopamos en el momento. Los que tienen medicina privada deben llamar a la empresa y consultar en qué laboratorio se pueden hisopar o coordinar un traslado en caso de ser necesario", detalló Eduardo D´Agostino, secretario de Salud de Pinamar, que se encontraba en el lugar.

Se puede sacar el turno a través del 107 o al ponerse en contacto con el centro de salud municipal. En el municipio hay 200 casos activos y tres en estudio. Mientras que 392 personas están aisladas por haber tenido un contacto estrecho con un caso confirmado. En total, fallecieron 32 pacientes. Desde principios de diciembre que los casos están aumentando, algo que preocupa a las autoridades.

El Hospital de Pinamar Dr. Pepe Olaechea Fuente: LA NACION - Crédito: Tomás Cuesta

En cuanto a la empresa OSDE, explicaron que atienden a sus afiliados a través de su servicio de urgencias en todo el país y que, si se tratara de un caso sospechoso, se derivará al paciente para hacer los estudios necesarios en la localidad que se encuentre. Pinamar está dentro de la red de cobertura que abarca toda la costa, aseguraron desde la empresa. "Si el cuadro puede atenderse en el lugar y la disponibilidad lo permite, se atenderán en Pinamar, sino se buscarán alternativas cercanas.

También los turistas pueden ir a un lugar por su cuenta y abonar el hisopado, como en el Laboratorio Ejarque, en la Avenida Shaw. Allí, la prueba de PCR vale $7000 y el resultado lo dan en 24 horas, mientras que hay una hisopado con un resultado rápido que está disponible en minutos, pero es menos sensible que una PCR. Ese estudio vale $4000.

Hisopados en Pinamar Fuente: LA NACION - Crédito: Tomás Cuesta

Luján Gariboldi, de 19 años, tiene la prepaga del Hospital Italiano. Padece, fiebre, tos y está muy cansada. Dice que primero acudieron a una clínica privada, pero les dijeron que ahí no realizan hisopados y entonces fueron a hacer la fila al hisopódromo. "Fuimos a Pinamed pero ahí nos mandaron para al hospital público. Llegamos al hospital y ahí nos dijeron que vengamos acá. No me siento bien, pero la fila avanza rápido".

Según D'Agostino, el hospital de Pinamar solo tiene un 30% de las camas ocupadas, por lo que aún tiene resto para afrontar la temporada. Si bien al principio casi todos los hisopados se los hacían a pinamarenses, ahora la cantidad de turistas con síntomas subió notablemente.

Hisopados en Pinamar Fuente: LA NACION - Crédito: Tomás Cuesta

"Tenemos siete camas de terapia pura y dos más en el shockroom con sus respectivos respiradores. Acá hay una clínica privada pero no atiende a pacientes con complejidades severas, tuvimos cinco casos más graves pero la obra social de esos pacientes los trasladó hacia otra ciudad ", describió el funcionario.

Juan Ibarguren, secretario de Turismo y Desarrollo Económico de Pinamar, señala que los turistas deben llamar a su empresa de medicina privada para hisoparse y coordinar un traslado. Pero, en el caso de que el paciente no cuente con esos recursos, el municipio de Pinamar cuenta con los recursos para aislarlo o internarlo.

"En el Centro de Jubilados y Pensionados hemos dispuesto un centro de aislamiento que aún no se empezó a usar. También hicimos un acuerdo con el hotel del Sindicato de Judiciales por si requerimos más habitaciones para aislar pacientes, pero ninguno de los dos lugares se tuvo que utilizar", dijo Ibarguren.

Conforme a los criterios de Más información