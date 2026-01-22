Pinamar bajo control: 79 conductores con alcoholemia positiva detectados en operativos en La Frontera y accesos a la ciudad

PINAMAR (Enviado especial).— En operativos de fiscalización desplegados durante los últimos días en Pinamar, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) controló 13.800 vehículos y labró 207 infracciones, con un dato que concentró la mayor atención: 79 casos de alcoholemia positiva, varios de ellos con registros muy por encima de los valores permitidos.

Los controles se realizaron con especial presencia en la zona de La Frontera, que en las últimas semanas quedó en el centro del debate público tras el choque que dejó en estado crítico a Bastián Jerez, de 8 años, y episodios de circulación indebida de vehículos motorizados en áreas no habilitadas. También alcanzaron los accesos a la ciudad, como parte de un esquema de fiscalización reforzado durante la temporada de verano, en un contexto de alto tránsito y uso recreativo compartido.

Según informó el organismo nacional a LA NACION, las 79 alcoholemias positivas incluyeron registros máximos de 1,93 y 1,91 gramos de alcohol por litro de sangre. En todo el territorio provincial, el límite es 0 g/l, que estos valores exceden notoriamente.

A estas infracciones se sumaron 40 casos por falta de documentación obligatoria y 13 vehículos que circulaban sin patente o con patentes adulteradas.

Los operativos se desarrollan de manera coordinada con la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Pinamar e incluyen la fiscalización de todo tipo de vehículos, la verificación de la documentación exigida, las condiciones generales de circulación y la realización de pruebas de alcoholemia a los conductores.

Desde la ANSV señalaron a este medio que, en zonas como La Frontera, donde confluyen vehículos, peatones y actividades recreativas en un entorno natural sensible, la conducción temeraria o irresponsable genera un riesgo concreto e inmediato, tanto para quienes circulan como para terceros. En ese sentido, remarcaron que la seguridad vial constituye una política que no admite excepciones, sin importar el tipo de vehículo o del lugar donde se circule.

Además de los controles presenciales, el organismo indicó que también interviene sancionando conductas peligrosas detectadas en la vía pública, en el marco de las acciones de control y prevención vigentes en Pinamar y en el resto del país.

La Frontera, bajo mayor presión de control

El despliegue de estos operativos se da en un escenario de mayor atención sobre La Frontera, una zona que, como se dijo, en las últimas semanas quedó en el centro del debate público tras una serie de accidentes y episodios de circulación indebida de vehículos motorizados en áreas no habilitadas.

En ese contexto, días atrás la Municipalidad de Pinamar dictó el Decreto 0104/2026, que endureció el régimen sancionatorio para la circulación indebida de cuatriciclos, motocicletas, UTV, camionetas y otros vehículos motorizados en sectores no habilitados del distrito. La norma, firmada por el intendente Juan Ibarguren y su secretario de Gobierno, Francisco Montes, reglamenta la Ordenanza Municipal 4794/16 y apunta a reforzar los controles y desalentar conductas de riesgo.

El decreto establece multas que van de 8500 a 25.000 módulos -un máximo de $15 millones-, habilita el secuestro preventivo de vehículos cuando exista peligro para la integridad física de las personas y prevé inhabilitaciones prolongadas de licencias y denuncias penales en casos graves, además del recupero de costos sanitarios, operativos y daños ambientales.

Actualmente funcionan seis puestos de control en accesos, egresos y frente de ruta, donde se verifica documentación y se realizan controles de alcoholemia, en un esquema que complementa los operativos nacionales desplegados por la ANSV.

Desde la municipalidad señalaron que estas medidas buscan ordenar la circulación y reducir riesgos en una zona de alta afluencia turística, al tiempo que advirtieron que el ingreso indebido a propiedades privadas y el uso de vehículos por parte de menores de edad sin supervisión serán sancionados de manera severa.