Villa Gessell: dos mujeres resultaron heridas en un accidente en cuatriciclo

Un accidente protagonizado por dos mujeres que circulaban en un cuatriciclo se registró este viernes en la zona del Camping Pucará, en Villa Gesell. Según fuentes municipales consultadas por LA NACION, el siniestro ocurrió por causas que aún se intentan establecer y motivó un rápido despliegue de los servicios de emergencia locales.

Las involucradas, de 27 y 31 años, son oriundas de la ciudad de Buenos Aires. Tras el impacto, una ambulancia municipal con personal médico y de enfermería acudió de inmediato al lugar, donde se realizaron las primeras evaluaciones clínicas y maniobras de primeros auxilios, antes de proceder al traslado sanitario.

De acuerdo con la información recabada por este medio, una de las pacientes sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y un traumatismo de columna. Al momento de la atención inicial, no presentaba sensibilidad en los miembros inferiores. La otra mujer presentó lesiones de menor gravedad, compatibles con un cuadro de politraumatismos.

Ambas fueron derivadas a un nosocomio en Mar de Ajó, donde se les realizaron estudios tomográficos para precisar el diagnóstico. Luego de esa evaluación, se determinó que la mujer de 31 años presentaba “compromiso lumbar”, por lo que fue trasladada nuevamente a un centro de mayor complejidad. Ninguna de las dos requirió intubación ni asistencia respiratoria con oxígeno durante la atención médica.

El hecho se inscribe en un contexto de reiterados accidentes registrados en zonas de circulación de vehículos recreativos de la costa atlántica, en particular en el sector conocido como La Frontera de Pinamar, un área de médanos de acceso informal y alta afluencia durante la temporada de verano. Allí, pese a los operativos preventivos y las advertencias oficiales, se repiten los siniestros protagonizados por cuatriciclos, UTV y camionetas 4x4.

Uno de los episodios más graves ocurrió el 12 de enero e involucró a Bastián, un niño de ocho años que resultó gravemente herido tras un choque entre un UTV tipo Can-Am y una camioneta Volkswagen Amarok. Como consecuencia del impacto, el menor fue hallado inconsciente y con un traumatismo severo, mientras que otro ocupante del UTV, de 30 años, sufrió lesiones en el rostro.

El niño fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Pepe Olaechea, de Pinamar, donde ingresó en estado crítico y fue sometido a una cirugía de emergencia por una lesión hepática severa, que obligó a colocar un packing para contener una hemorragia interna. Al día siguiente, debió ser intervenido nuevamente debido a un cuadro de inestabilidad hemodinámica.

El jueves, tras evaluar la complejidad del cuadro, el equipo médico resolvió su traslado a Mar del Plata. La derivación se realizó por vía aérea durante la tarde y, tras un rápido transbordo a una ambulancia escoltada por la Policía bonaerense, el menor ingresó al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI).

Allí fue estabilizado y sometido a estudios que confirmaron múltiples fracturas de cráneo, lo que motivó la intervención del equipo de neurocirugía para la colocación de una válvula de control de la presión intracraneal. Este viernes, Bastián fue operado por cuarta vez desde su internación y permanece internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado y bajo estricta vigilancia médica.