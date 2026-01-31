Pinamar: un joven fue agredido por una patota y se encuentra en grave estado

Un adolescente de 16 años fue agredido esta madrugada en Pinamar por un grupo de seis jóvenes y debió ser trasladado de urgencia a un centro de salud local para luego ser derivado al Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, dada la complejidad de las lesiones. Según confirmaron desde el Ministerio de Salud bonaerense, la víctima, identificada como Thiago, permanece internada con un hematoma cerebral no quirúrgico.

“Mi hijo está en terapia intensiva. Tiene hundimiento y fractura en el cráneo, toda la cara hinchada, los dos ojos los tiene casi cerrados. Le dieron una paliza terrible”, precisó Lucía, la madre de Thiago, en diálogo con Crónica TV.

“Mi hijo me llegó a contar que estaba con sus amigos esperándome, cuando aparecieron estas seis bestias y empezaron a insultarlos, a decirles negros de mierdas y a pegarles”, relató la mujer.

En una línea similar, se expresó el padre de Thiago, quien asistió a su hijo tras la golpiza y lo acompañó al Hospital Municipal de Pinamar. “Tenía la cara toda hinchada. Estaba consciente, pero los ojos hinchados y le dolía la cabeza”, detalló el hombre, sobre su estado de salud.

Según su relato, el hombre intervino en la escena mientras que su hijo estaba siendo atacado. “Los amigos de mi hijo estaban al lado de mi auto y el patrullero que vino justo, porque sino los masacraban”, alertó el padre de Thiago en alusión a la secuencia.

“Me dijeron que le querían sacar el bolsito, un morral, que tenía en la mano. Llevaba desodorante y cosas que llevan los chicos, también el teléfono. Pero no le sacaron nada porque él no se dejó, explicó el padre.

“Él se peleó, lo tiraron al piso, los otros corrieron y después los amigos se metieron y tiraron los bolsos lejos para que no se los agarren y se fueron cuando vino la policía”, aclaró el hombre.

