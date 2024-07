Plan de alfabetización: los expertos celebran la iniciativa, pero plantean serios desafíos

Escuchar

Javier Milei presentó hoy el Plan Nacional de Alfabetización, una de las principales políticas impulsadas desde la Secretaría de Educación de la Nación, que encabeza Carlos Torrendell. Planteó que cuenta con elementos para darle recursos y herramientas a los docentes y elevar la exigencia tanto para los maestros y profesores como para los alumnos, con énfasis en incorporar más instancias de evaluación. Prometió, además, a girar fondos a las provincias.

“Llevar a la realidad de las aulas estas definiciones estratégicas es el gran desafío”, definió Irene Kit, pedagoga y presidenta de la Asociación Civil Educación para Todos, que valoró que se haya logrado plantear públicamente el compromiso con una política educativa que alcanza a todo el sistema escolar, en todos sus niveles.

Y ahondó: “Las formulaciones de los proyectos provinciales son necesarias, incluso para conseguir y gestionar los fondos nacionales comprometidos. Para modificar adecuadamente la enseñanza cotidiana hay que alinear decisiones políticas, recursos presupuestarios, perfiles técnicos, saberes académicos, la comunicación social a las familias y los propios estudiantes, y un tema esencial, que es el impulso y el soporte real a las tareas de enseñanza. Parece necesario tener un equilibrio para reconocer que gobiernos, escuelas, docentes han venido realizando esfuerzos por la enseñanza eficaz de la palabra escrita, que deben ser valorados. No es un campo vacío o un campo que haya que vaciar, para empezar a trabajar desde cero”.

“Será esencial conocer cuáles serán las acciones que llegarán prontamente a la situación de las clases de cada día. Si dentro de tres meses preguntamos a una familia con hijos en los primeros grados, o a un estudiante de secundaria, qué es lo que cambió después del receso de invierno, y no se nota nada distinto, debiéramos preocuparnos”, afirmó.

Kit, además, planteó un riesgo potencial: generar enfrentamientos entre enfoques de alfabetización, tanto a nivel técnico como entre docentes. “Se han planteado diversas mediciones, que son interesantes como fuente de información. Pero la clave es saber qué hacer con esa información. Haciendo una analogía, podemos pesarnos tres veces por día, pero si no hacemos dieta y ejercicio, no tendremos un peso saludable”, apuntó.

Milei en San Juan, donde presentó el nuevo plan de alfabetización Presidencia

“La Secretaría de Educación y el Consejo Federal de Educación deben ejercer un rol claro, para encontrar los aspectos comunes, fundamentales para transmitir a las comunidades educativas. Para esta movilización social, se requiere que haya mensajes operativos, prácticos, de esperanza, de explicitación operativa de las modificaciones cotidianas que se van a implementar. Y que esos mensajes sean transmitidos por personas creíbles, conocidas, con responsabilidad y entusiasmo”, consideró.

“Hay que reconocer este paso adelante. Como parte del compromiso solicitamos que se anuncien estos planes y ahora lo que vamos a hacer es ir monitoreando los avances porque lo importante es que mejoren los indicadores”, consideró Ignacio Ibarzabal, director Ejecutivo de Argentinos por la Educación, que viajó al acto oficial en San Juan.

Durante la campaña electoral, todos los precandidatos presidenciales firmaron el compromiso por la alfabetización, una iniciativa impulsada por la organización con el apoyo de otras que hoy suman 200. El documento firmado pedía que quien sea el próximo presidente de la Argentina impulse una política nacional de alfabetización que incluya brindar apoyo técnico a las provincias e implementar pruebas que evalúen la comprensión lectora.

Formación

“Vamos a formar a todos los docentes en alfabetización, vamos a darle recursos a las provincias para que los formen. Vamos a evaluar a los docentes de todo el país desde el gobierno nacional, vamos a plantear incentivos para los mejores docentes, y a evaluar más y desde más temprano a los alumnos para identificar las alertas”, prometió hoy Milei al presentar la iniciativa que se oficializó en el Boletin oficial.

Además del conflicto con los fondos universitarios que derivó en la primera marcha multitudinaria contra su gestión, en el primer trimestre del año también sufrieron el ajuste otras partidas destinadas a programas educativos. A modo de ejemplo la del programa de Gestión Educativa y políticas socioeducativas cayó un 67,8% en términos reales, la de infraestructura y equipamiento escolar un 98,9% y la del plan Conectar Igualdad se ajustó en un 83,1%. Sumado a eso, eliminó el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid). Por ahora, la UCR cedió ante Milei y también quedó suspendida la sesión en Diputados para restituirlo.

A pesar de su política de ajuste, el Presidente se comprometió a girar fondos a las provincias. Ante la consulta de LA NACIÓN, fuentes de la Secretaría de Educación contestaron que el Plan Nacional de Alfabetización cuenta con financiamiento del Gobierno. “Incluye líneas específicas como el programa Hora Más, dedicado a mejorar los procesos de aprendizaje de alfabetización en el aula”, apuntaron.

Pruebas Aprender Ricardo Pristupluk

“Además, estamos trabajando en líneas de financiamiento externo a través de organismos internacionales –como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)–. Se estima un monto total de 950 millones de dólares entre ambas fuentes de inversión en el transcurso de cuatro años”, sumaron.

La Secretaría de Educación de la Nación ya anunció que decidieron sumar pruebas Aprender para los alumnos de tercer grado en el área de lengua que se tomarán en noviembre. Esta nueva evaluación –bienal, de carácter muestral y por jurisdicción– no reemplazará a la que se realiza en sexto grado, será complementaria. La última prueba de este tipo para ese nivel se realizó en 2016. Además, en octubre próximo se realizarán las de la secundaria.

Ibarzabal también destacó el trabajo federal de los 24 ministros de Educación en el marco del Consejo Federal de Educación (CFE) aunque todavía resta esperar cómo se implementarán y qué cambios traerán los planes presentados por cada jurisdicción.

“Lo que indica la resolución del Consejo Federal es que va a haber acciones que antes no existían. Muchos de estos programas incluyen una evaluación y para nosotros eso es fundamental porque creemos que tiene que haber medición de lo que sucede para que aprendamos que es lo que funciona”, agregó, aunque aclaró que las distintas provincias van a tener distintos mecanismos de medición.

“Estamos acá para dar esa pelea con todos los valientes que quieran acompañarnos sin distinción de partidos, ideología, pertenencia o visión”, dijo hoy Milei. Aunque apuntó contra las ideas de la izquierda y también contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al reivindicar las evaluaciones: “La exigencia es buena, no es mala. La evaluación es buena, no es mala. Evaluar no es estigmatizar, como dicen algunos”.

“Hoy estamos mirando de frente por primera vez un problema que la política ha querido esconder debajo de la alfombra por impericia, cobardía o cinismo. Hablo del germen del analfabetismo, que se propaga por el sistema educativo. Quiero agradecer por llamar a las cosas por su nombre y por hacerse cargo de la catástrofe educativa. Eso requiere mucho coraje”, afirmó.

