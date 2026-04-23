Guía para padres sobre cómo usar la IA para explicar temas difíciles a los chicos sin que esta “haga la tarea” por ellos

La inteligencia artificial es una herramienta útil para diferentes temas. En ese sentido, puede actuar como una especie de tutor escolar para los niños en el estudio, en especial en materias complejas. A continuación, una guía para padres para usar la IA para explicarle temas difíciles a los chicos sin que esta “haga la tarea” por ellos.

La IA puede ayudar a los niños a entender cada materia para hacer la tarea Shutterstock

A continuación, las formas de apoyo que puede ofrecer la IA a los chicos en el estudio:

Simplificar conceptos difíciles : se le puede pedir a la IA analogías cotidianas para que el niño entienda primero y luego intente ejemplos solo.

: se le puede pedir a la IA analogías cotidianas para que el niño entienda primero y luego intente ejemplos solo. Generar preguntas de guía : puede crear quizzes o pistas donde el chico responde antes de recibir feedback y promueve el razonamiento activo.

: puede crear quizzes o pistas donde el chico responde antes de recibir feedback y promueve el razonamiento activo. Resúmenes y podcasts : se le puede subir apuntes escolares para que la IA genere resúmenes simples o audios explicativos; el niño escucha o lee esta información y puede discutir estos temas con los padres.

: se le puede subir apuntes escolares para que la IA genere resúmenes simples o audios explicativos; el niño escucha o lee esta información y puede discutir estos temas con los padres. Juegos educativos personalizados : puede diseñar sopas de letras o retos interactivos sobre temas como historia o matemáticas. Así se puede jugar en familia para reforzar conceptos sin resolver tareas.

: puede diseñar sopas de letras o retos interactivos sobre temas como historia o matemáticas. Así se puede jugar en familia para reforzar conceptos sin resolver tareas. Revisión de errores : el chico puede mostrar su intento de ejercicio y la IA da pistas sobre fallos. Luego, los padres guían la corrección paso a paso.

: el chico puede mostrar su intento de ejercicio y la IA da pistas sobre fallos. Luego, los padres guían la corrección paso a paso. Lluvia de ideas estructurada : para redacciones, la IA sugiere enfoques o ejemplos iniciales; el alumno escribe su versión y los padres lo pueden ayudar a expandirla con esfuerzo propio.

: para redacciones, la IA sugiere enfoques o ejemplos iniciales; el alumno escribe su versión y los padres lo pueden ayudar a expandirla con esfuerzo propio. Explicaciones paso a paso: en ciencias o matemática, desglosa procesos con voz interactiva y hasta puede pausar para que el chico dibuje o razone cada paso antes de avanzar.

De esa forma, puede usarse la inteligencia artificial para ayudar a la comprensión sin necesidad de que resuelva la tarea del niño, siempre con la supervisión de los padres. El secreto está en cómo se le pide ayuda, es decir, en el prompt.

Es importante detallar en el prompt cómo puede ayudar la IA a los niños a hacer la tarea Pch.vector en Freepik

Cómo hacer un prompt para que la IA se convierta en un tutor escolar

Para crear prompts efectivos que hagan que la IA actúe como un tutor paciente y guía, es necesario enfocarse en su claridad, su rol específico y que use estructura interactiva. Además, hay que especificar que no resuelva directamente los ejercicios.

Estos son algunos consejos para escribir un prompt que haga que la inteligencia artificial actúe como un tutor escolar:

Como configurar a la IA para que se convierta en un tutor escolar Shutterstock