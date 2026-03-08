“Podríamos ver impactos devastadores”: La altura del nivel del mar en las costas del planeta es mayor de lo que se pensaba

MADRID.− El mar se elevó en el siglo XX más rápido que en los 3.000 años anteriores y, este siglo, todo apunta a que las aguas subirán hasta un metro globalmente. El pasado y el futuro de esta elevación están dando forma a los programas de adaptación en las zonas costeras del planeta. Por eso es tan importante saber realmente la altura del agua en la línea de costa.

Ahora, un trabajo publicado en Nature cuestiona cómo se ha medido hasta ahora el nivel del mar. La investigación lo eleva unos 30 centímetros de media, pero hay amplias zonas del litoral del Índico, el Pacífico o el sudeste asiático donde los mares están más de un metro por encima de lo que se creía. Eso supone que muchos millones de personas ya están por debajo de la línea de agua y muchos otros millones podrían ver sus costas sumergidas a final de siglo.

“La primera revelación la tuve cuando viajé por el delta del Mekong en Vietnam hace 10 años”, recuerda Philip Minderhoud, profesor de la Universidad de Wageningen (Países Bajos) y coautor de la investigación. “En las evaluaciones de impacto internacionales, se asumía que la tierra comenzaría a inundarse si el nivel del mar subía entre 1,5 y 2 metros”, añade este experto en hundimiento de tierras costeras y deltas. “Pero pude observar que el nivel del agua superficial, que estaba en relación directa con el nivel del mar, ya se encontraba en muchos lugares a varios decímetros de la superficie terrestre. Esto apuntaba a que el nivel real del mar era mucho más alto de lo que indicaban las evaluaciones disponibles”, señala Minderhoud. Aquella observación acabó en una investigación sobre el terreno que mostró cómo aquel delta vietnamita ya estaba a merced de las aguas saladas del océano.

"Los impactos del aumento del nivel del mar debido al cambio climático se han subestimado sistemáticamente", señala Matt Palmer. profesor de la Universidad de Bristol

Minderhoud, junto a su colega de universidad, Katharina Seeger, ha ampliado el foco de aquel estudio sobre el delta del Mekong a todo el planeta. Para ello, revisaron 385 estudios e informes sobre el nivel del mar, muchos de ellos evaluaciones de impacto de su subida en las zonas costeras. “Evaluamos sistemáticamente los estudios revisados ​​por pares sobre el impacto del aumento del nivel del mar y sobre la evaluación de riesgos costeros publicados en los últimos 15 años", dijo Seeger en una videoconferencia. Así pudieron ver cómo manejan los datos satelitales sobre la elevación de las tierras costeras y el nivel del mar.

“Descubrimos que más del 90% de las 385 publicaciones científicas evaluadas solo analizaron mediciones de elevación terrestre con referencia a un modelo geoide”, dice Seeger. Estos modelos, apoyados en mediciones desde satélites, parten del hecho de que la Tierra no es una esfera, es irregular y no solo por su achatamiento en los polos, con sus masas (terrestres, hielos o acuáticas) repartidas de forma desigual. “Son modelos matemáticos de la Tierra”, añade Minderhoud. “Básicamente, proporcionan una aproximación del nivel del mar basándose en dos factores: el campo gravitacional y la rotación terrestre”, detalla. En cierto modo, un geoide dibuja la superficie del océano en calma. El problema es que estos cálculos dejan fuera otros elementos, como mareas, tormentas, corrientes, tormentas o diferencias de salinidad que acaban con aquella calma.

Más centímetros de lo que se creía

Cuando se tienen en cuenta las mediciones directas del nivel del mar y los datos ofrecidos por los satélites que se dedican a registrar las variaciones marinas, resulta que las aguas costeras están, de media, entre 25 y 27 centímetros por encima de lo que se creía. Por regiones, para Europa occidental, las discrepancias entre los estudios anteriores y esta investigación son mínimas. No sucede lo mismo en otras regiones del mundo. A lo largo de casi toda la costa del Pacífico, el agua ya está por encima de lo estimado hasta ahora. Pero es en el Índico y en el sudeste asiático donde la variación es mayor, con buena parte de la línea costera con un nivel del mar de hasta dos metros por encima de lo calculado.

Tras recordar que los errores de cálculo implican que 80 millones de personas viven bajo el nivel del mar hoy, Andrew Shepherd plantea que el riesgo acecha a otros 50 millones

“Como resultado, los estudios que no consideran adecuadamente el nivel del mar real subestiman la extensión y la exposición de las zonas costeras y la población mundial”, explica Seeger en una nota. Con estos nuevos datos, y con la previsión de que los océanos se sigan elevando por el efecto del deshielo terrestre, sus cálculos “revelan que un 37% más de superficie y un 68% más de personas (hasta 132 millones) caerán por debajo del nivel del mar tras un aumento relativo del nivel del mar de un metro”, de lo que sugerían las evaluaciones previas.

Para el profesor de la Universidad de Bristol (Reino Unido) Matt Palmer, experto en cambio global del nivel del mar, “este es un trabajo muy importante que revela una subestimación generalizada de los impactos de las inundaciones costeras asociadas con las proyecciones del aumento del nivel del mar”. En declaraciones al SMC, añade: “Esto significa que los impactos del aumento del nivel del mar debido al cambio climático se han subestimado sistemáticamente. Dicho de otro modo, podríamos ver impactos devastadores de las inundaciones costeras antes de lo previsto por las proyecciones climáticas, especialmente en el sur”.

Por su parte, el director del Centro de Observación y Modelado Polar de la Universidad de Northumbria (Reino Unido), Andrew Shepherd, recuerda que estos errores de cálculo implican que 80 millones de personas viven bajo el nivel del mar hoy en día y que el riesgo acecha a otros 50 millones, todos en el sur más expuesto. Pero plantea una pregunta, también en declaraciones al SMC: “¿Cómo se las arreglan estas comunidades, especialmente donde no se han construido defensas marinas? Con un aumento adicional del nivel del mar de aproximadamente un metro ya previsto debido al calentamiento global, lo que están haciendo hoy podría ser precisamente lo que el resto del mundo necesita aprender“.

Miguel Ángel Criado