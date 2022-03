Polémica en El Calafate porque un hotel anunció que no permitirá el ingreso de turistas rusos

Daniel Feldman, un reconocido empresario hotelero de El Calafate, informó esta semana que en los dos alojamientos que gerencia en esa ciudad del sur del país, no se aceptarán turistas rusos. Desde un comunicado, dijo que si bien la medida no es de su agrado, es su manera de “aportar un granito de arena” a que termine la violencia contra los civiles en el marco de la invasión de Rusia a Ucrania.

En las redes oficiales del hotel Del Glaciar Libertador y del hostel Patagonia Backpakers, explicó: “No nos agrada esta medida, pero queremos aportar nuestro grano de arena, forzando a que se depongan las armas para llegar a la paz”.

“Mi mirada es que no se puede estar desatento al bombardeo de civiles como objetivo final. Toda guerra es tristísima, pero cuando el objetivo final es la población civil como objetivo militar final es inaceptable”, dijo esta semana el empresario al medio local Ahora Calafate.

Además, aseguró: “La medida no intenta complicar a ciudadanos, pero es la que tengo a mi alcance (…) No con esto uno toma partido sobre quién tiene o no razón, pero sí detener de inmediato la acción militar contra inocentes, habitantes de una república soberana y democrática bajo una invasión flagrante”.

Del Glaciar Libertador fue inaugurado en 2003 y Patagonia Backpakers, en 1987, año en el que Daniel Feldman se fue de Buenos Aires a la Patagonia. “Fuimos el primer hostel de la Patagonia Austral y por entonces integramos la red internacional Youth Hostel Asociation”, se detalla en la página del establecimiento.