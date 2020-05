Polémica en redes: la carta al "progre argentino promedio" que se volvió viral

La usuaria de Twitter "Ivana Banana" publicó un hilo que rápidamente se volvió viral Crédito: Twitter: @Ivi_O

A días del motín de presos en la cárcel de Villa Devoto y en medio de las idas y vueltas judiciales en la concesión del beneficio de la prisión domiciliaria, una usuaria de Twiiter le escribió al "progre argentino promedio" que rápidamente se volvió viral.

"Como mujer, proveniente de una familia pobre, decidí escribirle una carta al progre argentino promedio. Básicamente, porque me inflaron los huevos con sus idioteces", escribió la usuaria "Ivana Banana" en el inicio de su hilo de mensajes.

"Los pobres no somos subhumanos desvalidos, con capacidades mentales diferentes, que sin tu ayuda no vamos a sobrevivir. Si querés sentirte mejor ser humano, no se, pagale mejor a tus empleados o tratá bien a tu mucama... ¡ponela en blanco!", pidió.

También dijo: "No digas que los delincuentes roban y asesinan porque no tuvieron oportunidades, porque estás insultando a todos los que salimos del mismo lugar, y luchamos por tener una vida distinta, y terminamos siendo sus víctimas".

Y agregó: "Si querés ser 'el cambio que querés que suceda en el mundo', pedí soluciones a la inseguridad y a la falta de justicia. Pedí transparencia en el uso de los fondos públicos y disminución del gasto público, para que se puedan bajar tasas y/o eliminar impuestos, que nos impiden ahorrar y son una traba si queremos emprender".

En diálogo con LA NACION , la usuaria de 40 años -prefiere mantener su nombre real en reserva- asegura que fue el "hartazgo" lo que la llevó a escribir su carta abierta en Twitter. "Creo que el hecho de estar en casa las 24 horas hace que consuma mas noticias y no puedo evitar enterarme de lo que pasa. Y cada vez que comentaba una noticia con conocidos, siempre encuentro algún progre que me quiere aleccionar", reconoció.

Sobre el beneficio de la prisión domiciliaria, la autora de los tuits sostuvo que en este contexto de la pandemia de coronavirus nadie se opondría a que se la otorguen a "madres lactantes o a pacientes inmunodepresivos" pero cuestionó que ese derecho se le otorgue masivamente a personas condenadas por delitos sexuales.

Uno de los aspectos que más le criticaron fue que usaba la aplicación Twitter desde un teléfono iPhone. A través de Twitter tuvo una respuesta contundente para expresar cómo había logrado progresar en la vida. "Estudié en una primaria pública. Secundaria en el [Carlos] Pellegrini, beca del Club de Leones. Empecé a trabajar una semana después de haber terminado sexto año. Hace más de 20 años", había escrito.

Consultada sobre esto, remarcó que tiene derecho a comprarse lo que su trabajo le permite hacer: "No tuve ni tengo un cargo público. Después de trabajar durante 20 años tengo derecho a hacer con mi ingreso lo que quiera".

Hacia el final de la entrevista, expresó su deseo de que el mensaje llegue a las generaciones más jóvenes. "En un contexto de pensamiento único y romanticismo de la pobreza, ojalá el tuit le llegue a alguien que hoy tiene 20 años o menos y tiene una realidad como la que yo tenía en mi niñez o adolescencia. Que alguien le diga que sí se puede vivir de otro modo ", concluyó.

Por Diego Cioccio