Hay alerta amarilla por tormentas para este viernes 13 de marzo: las provincias afectadas

Para el cierre de una semana con temperaturas estables en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero con condiciones adversas en otros puntos, como Tucumán, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió para este viernes 13 de marzo que no se prevén fenómenos atípicos para gran parte del país, a excepción de sectores del centro, para donde emitió una alerta amarilla por tormentas.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas afectadas por la advertencia por tormentas serán La Pampa, Río Negro, San Luis y Mendoza, donde se esperan fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.

Estas áreas serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Además se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros.

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado

Mapa de alertas para este viernes 13 de marzo

Por su parte, en Tucumán, que esta semana sufrió fuertes precipitaciones que provocaron inundaciones y destrozos en distintas localidades, persistirán las tormentas, aunque con menor caudal y con bajas probabilidades. Sin embargo, para el sábado se anticipa un jornada con tormentas fuertes.

Para el fin de semana, las alertas amarillas por tormentas se extenderán también hacia el norte y afectarán a Salta y Jujuy, mientras que, además, regirá un aviso naranja por vientos fuertes en las zonas cordilleranas de Río Negro y Chubut.

El tiempo en el AMBA

En la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se prevé una jornada estable, con el cielo parcialmente nublado y una temperatura que rondará en 23°C, con mínimas de 19°C y máximas de 27°C. En principio será una jornada ventosa, con velocidades aproximadas de entre 13 y 22 kilómetros por hora y la humedad será de 83%.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, se espera una jornada similar, aunque un poco menos calurosa. La temperatura máxima será de 26°C y la mínima de 14°C. Hacia los próximos días las temperaturas se mantendrán en niveles similares, aunque el lunes se prevé una suba más marcada.

En tanto, el organismo pronosticó en Córdoba una temperatura máxima de 29°C y una mínima de 18°C; en Tucumán, 30°C y 19°C; en Santa Fe, 30°C y 19°C; en Entre Ríos, 23°C y 14°C; en Jujuy, 23°C y 17°C; en Salta, 32°C y 21°C; en Misiones, 30°C y 21°C; en La Rioja, 26°C y 19°C; y en Santiago del Estero, 31°C y 21°C.

También se esperan 26°C de máxima y 18°C de mínima en San Luis; 31°C y 20°C en San Juan; 25°C y 17°C en Mendoza; 22°C y 18°C en Río Negro; 22°C y 14°C en Chubut; y 13°C de máxima con una mínima de 6°C en Santa Cruz.