“Ponete la camiseta”: la carrera que busca visibilizar las acciones solidarias de jóvenes que “se mueven”

El próximo domingo 26 de julio se realizará el “gran cierre” de la campaña “Ponete la camiseta y jugatela por Argentina” que impulsa “Juventud que se Mueve”, del movimiento de Schoenstatt de Pilar.

A partir de las 11, comenzará en la Plaza 12 de Octubre de Pilar la carrera simbólica de tres, cinco y 10 kilómetros busca ser el “reflejo de una sociedad activa que se anima a salir de la comodidad para construir el país que sueña y dejar huella para las próximas generaciones”, según explicaron los organizadores de las actividades.

La invitación de Juventud que se Mueve en las redes sociales

La campaña “Ponete la camiseta y jugatela por Argentina” fue lanzada por “Juventud que se Mueve” de Pilar para celebrar los 210 años de la Independencia. Además de la actividad deportiva específica que se hará el 26 de julio, a partir de las 11, realizan talleres, charlas y acciones concretas para impulsar “a cada ciudadano a transformar su metro cuadrado”.

Además de la competencia deportiva, en la Plaza 12 de Octubre de Pilar habrá stands con representaciones de organizaciones de la sociedad civil, como la Fundación Pescar, y distintas actividades comunitarias.

Además de la carrera, en la Plaza 12 de Octubre de Pilar habrá stands de organizaciones civiles Captura

Los responsables de “Juventud que se Mueve”, de Pilar, señalaron que entre las acciones que desarrollan junto con la comunidad se cuentan remodelar hogares y comedores, pintar escuelas, limpiar basurales y crear huertas.

Nacida en Tucumán, en 2008, “Juventud que se Mueve” comenzó a desplegarse en Pilar en 2023. En esta ciudad bonaerense, el proyecto está liderado por los sacerdotes Francisco “Pancho” Bosch y Tomás de la Oca y los jóvenes Inés Lawson y Benjamín Fernández Speroni.

Inés Lawson, los sacerdotes Francisco "Pancho" Bosch y Tomás de la Oca, y Benjamín Fernández Speroni, el equipo de "Juventud que se Mueve" de Pilar Gentileza Juventud Que Se Mueve

En diálogo con LA NACION, Fernández Speroni explicó hoy que por medio de la actividad del domingo 26 de julio buscan visibilizar y ampliar las propuestas que desarrollan en Pilar desde hace tres años. En ese sentido, destacó que el primero proyecto que desarrollaron fue la remodelación de un hogar de niños y de un comedor en la localidad de Maquinista Savio.

Fernández Speroni amplió que los grupos de “Juventud que se Mueve” de Tucumán y de Pilar no están vinculados, sino que funcionan de forma independiente.

Los interesados en participar de la carrera “Corriendo por mi país” pueden inscribirse en https://corriendopormipaisjqm.netlify.app/#inscripcion o comunicarse por Instagram a la cuenta @JQM.PILAR o a los teléfonos 112848-2560 u 117044-1349.