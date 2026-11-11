Por dónde pasan la misa del papa León XIV en Luján y qué canal lo transmite en vivo

El papa León XIV tendrá su última actividad en el país en la Basílica Nuestra Señora de Luján. El acto tendrá lugar este miércoles, desde las 10, con una gran presencia de público que viajó desde distintas partes del país para estar cerca de Su Santidad.

La misa, a comparación de otras actividades, no será transmitida por cadena nacional. Es por eso que muchas personas se preguntan en qué canales se puede ver.

En qué canales pasan la misa del papa León XIV en Luján

La programación de LN+

Con transmisiones extendidas, las principales figuras de LN+ estarán en las calles y habrá gran despliegue de cronistas.

Al ser un acontecimiento histórico, múltiples cámaras, en lugares estratégicos, captarán toda la actividad del sumo pontífice quien pasa sus últimas horas en el país.

León XIV dará una misa en Luján Hernan Zenteno - La Nacion

Los siguientes periodistas se encargarán de comunicar a la audiencia sobre los hechos más relevantes: Cristina Pérez, Débora Plager, Esteban “Pelado” Trebucq, María Laura Santillán, Robertito Funes Ugarte, Francisco Olivera, Paula Rossi y Hugo Macchiavelli.

La cobertura incluye transmisiones extendidas, entrevistas, invitados especiales, testimonios de los fieles, análisis y toda la información en tiempo real para seguir cada actividad del Papa, desde los actos oficiales y las celebraciones religiosas hasta las historias y emociones de quienes se acercan a verlo.

La programación de eltrece

Eltrece, junto a Todo Noticias (TN) harán una transmisión en duplex durante la jornada de hoy, integrando los equipos periodísticos para ofrecer una cobertura en vivo con toda la repercusión de este acontecimiento de relevancia nacional e internacional.

Día Horario Programa Conducen Miércoles 09.00 a 13.00 El papa en la Argentina (El Trece y TN) Nelson Castro, Dominique Metzger, Mario Massaccesi, Luis Otero, Guillermo Lobo,gnacio Otero, Valeria Sampedro, Eleonora Cole, Franco Mercuriali, Julio Bazán. Miércoles 13.00 a 14.30 Mediodía Noticias Luis Otero

La programación de Telefe

Día Horario Programa Conducen Miércoles 07.00 a 09.30 Buen Telefe Adrián Puente y Érica Fontana Miércoles 09.30 a 11.45 A la Barbarossa Georgina Barbarossa Miércoles 13.00 a 14.30 El noticiero de la gente Germán Paoloski Miércoles 14.30 a 16.45 Cortá por Lozano Verónica Lozano

La programación de elnueve

Día Horario Programa Conducen Miércoles 06.00 a 14.00 Tl9 Edición especial – Visita Papal Claudio Rigoli

Por su parte, América TV, seguirá con su programación habitual sin modificar su grilla. Esto se debe a que todos sus programas en vivo seguirán la cobertura, en vivo, de los movimientos de León XIV.