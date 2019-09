Ola no pudo cumplir con la hazaña

9 de septiembre de 2019 • 10:51

Por hipotermia, el nadador argentino Matías Ola debió abandonar su sueño de atravesar a nado el Canal de la Mancha sin traje de neoprene.

A las 14 hora argentina (18 en Inglaterra), el joven tucumano saltó de la embarcación Louise Jane para zambullirse en las frías aguas. Partió desde Dover y buscaba llegar a Calais, en Francia. Hay 42 kilómetros de distancia entre uno y otro punto.

Ola buscaba ser el primer argentino en obtener la Triple Corona de Aguas Abiertas, que además del Canal de la Mancha incluye otras dos hazañas que ya completó: el Canal de Catalinas, en California, y la vuelta a la isla de Manhattan, en Estados Unidos.

Ola, de 34 años y nacido en Tucumán, supo modificar su futuro. Las ganas de meterse en el mar no le llegaron por casualidad: fue la urgencia. En su infancia, la natación fue la encargada de expulsarlo de una vida incómoda gobernada por el asma "No sabía que este deporte iba a ser mi herramienta para curar mi asma. Me enamoré de la natación porque me dio todo como persona. Muchas veces el asma me alejó del deporte cuando era chico. Aprobaba educación física con certificado médico porque no podía ni correr", recuerda.

Matías Ola es esa misma persona que ahora entrena con la tranquilidad que le da su amplia experiencia como nadador de aguas abiertas. En cada una de sus travesías, transmite y lleva un mensaje: crear y generar conciencia sobre los cuidados del medio ambiente e incentivar a más personas a practicar natación.

Nadó en las geografías más insospechables sin utilizar traje de neopreno. Atravesó el Canal de Beagle entre Argentina y Chile. Entrenó en los glaciares, frente al Perito Moreno, en pleno invierno. También conectó el mundo a nado por los cinco continentes. De Europa a África a través del Estrecho de Gibraltar. Unió Europa con Asia por Turquía cruzando a nado en el Bósforo. África por el Golfo de Aqaba, en Jordania y también en Egipto. Nadó en las Islas Malvinas con el objetivo de hermanar las dos culturas y ofrecer un mensaje de paz y de armonía.

Consciente que sus carreras no son de competición, Matías Ola no entrena para ganar absolutamente nada ni a nadie. Entrena por el propio placer del disfrute, para estar a buenas consigo mismo. "Mi vida gira alrededor de mi deporte. Todos mis proyectos, mis viajes, incluso mi forma de hacer turismo y de relacionarme con los demás, es a través de la natación", dice, una vez finalizado su sesión de entrenamiento.