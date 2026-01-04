Hay alerta amarilla por tormentas para este domingo 4 de enero: las provincias afectadas

Tras una semana en la que el calor apareció en menor medida en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y los niveles del mercurio bajaron, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que para este domingo 4 de enero se esperan condiciones similares e, incluso, no se emitieron alertas por temperaturas extremas en ningún sector del país. Sin embargo, sí se publicó una advertencia de nivel amarillo por tormentas para algunas provincias del norte.

Según el parte que compartió el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas afectadas por el aviso serán Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy, donde se esperan posibles “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.

En estos casos, las áreas serán afectadas por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, y podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora. Además se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros. En tanto, en los niveles más altos de la cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve o granizo.

Mapa de alertas para este domingo 4 de enero

Ante las alertas por tormenta, el organismo aconsejó evitar salir durante los momentos de mayor intensidad; no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua. También sugirió desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en los hogares; cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas; asegurar o retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento; y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en edificaciones, viviendas o vehículos cerrados.

A su vez, para este lunes, el organismo publicó una alerta amarilla por tormentas para sectores de Mendoza y La Pampa, y otra, del mismo nivel, por vientos fuertes para puntos del centro del territorio nacional y de la Patagonia.

El tiempo en el AMBA

El SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará los 20°C, un poco más baja que durante los últimos días. Se esperan mínimas de 15°C y máximas de 25°C, el cielo estará ligeramente nublado durante toda la jornada, los vientos del sector sudeste tendrán velocidades aproximadas de 10 kilómetros por hora y la humedad será del 50%. Luego, para el resto de la semana, se espera un leve aumento del mercurio.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco más frío, con una media de 18°C, mínimas de 12°C y máximas de 25°C. En principio será una jornada ventosa, con el cielo algo ligeramente durante todo el día. Además habrá una humedad del 67%.

En tanto, el Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura rondará entre 18°C y 30°C en Córdoba, 22°C y 26°C en Tucumán, 17°C y 29°C en Santa Fe, 16°C y 28°C en Entre Ríos, 17°C y 24°C en Jujuy, 17°C y 24°C en Salta, 18°C y 28°C en Misiones, 22°C y 32°C en La Rioja, 20°C y 30°C en Santiago del Estero, 17°C y 31°C en San Luis, 22°C y 33°C en San Juan, 22°C y 30°C en Mendoza, 9°C y 26°C en Río Negro, 14°C y 30°C en Chubut y 13°C y 23°C en Santa Cruz.