Por la baja matriculación, empiezan los cierres de grados en escuelas públicas porteñas y hay quejas

Al igual que sucedió en muchos colegios privados, ante la caída de la matrícula por la baja en la natalidad empiezan también los cierres de grados en escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires.

Según pudo confirmar LA NACION, de un grupo de seis establecimientos que fueron alertados en julio por falta de alumnos finalmente dos deberán cerrar cursos: la Escuela Primaria Nº 1 y la Escuela Primaria Nº 8 del Distrito Escolar 15.

“No al cierre de grados”, “Docentes defendiendo la escuela” y “Más grados, más inclusión”, dicen los carteles en la puerta del edificio de la Primaria N° 1 Coronel José de Olavarría, una institución de jornada completa en avenida Triunvirato 5101, en el barrio de Villa Urquiza. Según relataron en la Dirección, fue en julio cuando les advirtieron, junto a otras cinco escuelas, que peligraban algunos grados por pocos alumnos inscriptos.

Protesta de docentes, padres y chicos de la Escuela Primaria N°8, situada en Juramento 4849 Santiago Filipuzzi

Del total, según pudo saber este medio, son dos las que finalmente deberán cerrar secciones. El Ministerio de Educación porteño, a cargo de Mercedes Miguel, no contestó la consulta de LA NACION sobre estas instituciones en particular ni sobre otras anulaciones de grados previstas en establecimientos estatales en la ciudad.

A principios de mes, durante la presentación de los resultados de sus pruebas locales que evalúan a alumnos porteños de primaria en lengua y matemática, fuentes ministeriales habían respondido que aún no contaban con el análisis de las vacantes finalizado para poder confirmar los cambios en las escuelas.

Especificaron que, pese a que el mínimo de alumnos debería ser 15, para esta reorganización iban a optar por 10. Explicaron que estaban analizando varias estrategias para enfrentar la reestructuración de las clases ante la baja matrícula, no solo el cierre de secciones donde no se alcanza el mínimo operativo, sino también considerar parejas pedagógicas de docentes, fusionar grados y transformar clases de jardín en lactarios.

Según un informe del gobierno porteño revelado meses atrás, la caída en las inscripciones que se venía haciendo sentir en el nivel inicial comenzó a irradiarse a la primaria: en 2025 la matrícula de ingresantes a primer grado cayó un 25% respecto de 2020 (de 41.117 pasó a 30.686) y, para 2028, esa caída alcanzará a todo el nivel. El relevamiento estima que en primer grado, entre 2023 y 2028, las escuelas estatales perderán 6000 estudiantes y el sector privado, aproximadamente 5700.

En educación inicial, la reducción alcanzó a casi el 35% de los alumnos que se inscriben con respecto a 2019. Además, entre 2023 y 2026 se estima que habrá aproximadamente 7400 chicos menos en jardines estatales y cerca de 7600 menos en los privados.

“Vamos a tomar decisiones en base a la realidad y los datos concretos. Es algo que sucede. La conversación es con toda la línea jerárquica del sistema: supervisores, directores y equipos de cada institución. Y también con los gremios, el estatuto docente prevé este tipo de reorganizaciones”, indicaron fuentes de la Ciudad durante la presentación de una nueva escuela en septiembre, cuando comenzaron los rumores sobre cierre de grados. Y remarcaron que no implica cierre de escuelas, sino la administración de la matrícula existente. Ante la nueva consulta de LA NACION para esta nota, eligieron el silencio.

Pero las confirmaciones empezaron a llegar, revelaron fuentes escolares. En la Escuela Primaria Nº1 del Distrito Escolar 15 la comunicación llegó a través de la supervisora y, según pudieron saber, al chequear los datos desde el sistema de inscripción online, es por apenas un alumno. Las docentes alertan que, pese a que en este caso sería solo un primer grado, es el inicio del proceso.

“Si matás a primer grado, al año siguiente matás a segundo; es el semillero. En poco tiempo nos queda una sección por grado”, marcó una de ellas que pidió reserva de su identidad y señaló que en la mayoría de los casos reciben chicos vulnerables.

En la Escuela Primaria Nº8 Jorge Ángel Boero van a cerrar dos cursos, uno de primer grado y otro de segundo Santiago Filipuzzi

A la vez, cuestionaron la mala predisposición del gobierno porteño para charlar sobre esta problemática –no han tenido diálogo– y la organización de la matrícula. Contaron que hubo 101 personas que colocaron a la Escuela Primaria Nº1 como segunda opción, entre las cinco que deben especificar para inscribirse, pero ninguna de ellas llegó al colegio pese a que otras instituciones de la zona tienen lista de espera.

Por otro lado, remarcaron que a una profesora curricular de inglés ya le comunicaron que queda “en disponibilidad” y decisiones así no solo afectan a los titulares de grado, sino a los demás maestros de otras asignaturas que también empiezan a tener menos horas.

En el caso de la Escuela Primaria Nº8 Jorge Ángel Boero, situada en Juramento 4849, también del barrio de Villa Urquiza, son dos los cursos que van cerrar: uno de primer grado y otro de segundo.

“Lo más preocupante de la situación es que había un compromiso desde el área primaria de no cerrar secciones y que las escuelas articularan acciones para sumar matrícula. Ambas escuelas mejoraron y aún no está cerrada la inscripción”, señaló una persona de la institución al tanto de la situación. Tras movilizaciones a mitad de año, la Dirección de Educación Primaria les había informado a través de una nota escrita que no preveían cierre de grados o secciones en la escuela para el ciclo lectivo 2026. El viernes último, volvieron a protestar en la puerta del establecimiento y sumaron un abrazo simbólico.

Hasta octubre, según el relevamiento del gremio docente Ademys, eran unos 200 grados los que podían cerrar en toda la ciudad. En la mayoría de los casos, se trata de secciones en primer grado, incluso en escuelas con integración.

“Estas son las más críticas. Hay otras que tienen posibilidad de salvarse, tienen tiempo hasta febrero para recuperar la matrícula”, indicó Sergio Romero, Secretario General de la Unión Docentes Argentinos (UDA).

Desde el sector privado, consultado tras el anuncio de cierre del histórico Instituto Anunciación de María, de Belgrano R, por una crisis en la matriculación, Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa), sostuvo: “El caso encarna desafíos que atraviesan muchas escuelas privadas. Hoy esa institución contaba con alrededor de 310 estudiantes, pero en los niveles iniciales los cursos descendían a apenas nueve alumnos, y se acusa una caída de matrícula de hasta un 80% en inicial y 40% en primaria. La Argentina –y en particular la ciudad de Buenos Aires– atraviesa una baja de natalidad sostenida, lo que intensifica la competencia entre escuelas por cada matrícula”.