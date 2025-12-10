“Es posible”: los sorprendentes resultados de las pruebas locales que evalúan a alumnos porteños en lengua y matemática

Los resultados de las pruebas de Finalización de Estudios Primarios en la Ciudad de Buenos Aires (Fepba) y de Tercer Año de Estudios Secundarios en la Ciudad de Buenos Aires (Tesba) realizadas este año mostraron una mejora generalizada en los puntajes promedios totales de desempeño en lengua y matemática.

Los datos publicados hoy por el Ministerio de Educación porteño, encabezado por Mercedes Miguel, revelan un avance en los rendimientos de los alumnos de las escuelas de gestión estatal y, en algunos segmentos de evaluación, también en las escuelas privadas respecto de las pruebas de 2023.

Al ser la mejora más pronunciada en las escuelas de gestión estatal en casi todos los parámetros, remarcó la Ciudad, se logró un achicamiento de la brecha entre los establecimientos públicos y los privados. En el nivel primario, la brecha de rendimiento se redujo en 2 puntos en matemática y en 0,9 puntos en lengua respecto de 2023.

En secundaria, en tanto, esa brecha se redujo en 5,7 puntos en lengua y literatura y en 4,3 puntos en matemática. En este nivel, no fue únicamente por la mejora de los resultados de las escuelas estatales: en el caso de lengua, las instituciones privadas mostraron un peor desempeño.

Las instituciones públicas de ese nivel educativo tuvieron el avance más notable en matemática, con un puntaje que se incrementó 14,2, mientras en lengua mejoraron 2,9 en los últimos dos años. En el caso de las privadas, en matemática también subieron su rendimiento en 9,9 puntos, pero en lengua empeoraron 2,8 puntos.

“Lo importante era poder mostrar que es posible y factible y cómo se logra. Esto es el resultado de varias acciones y políticas que nosotros planificamos, presupuestamos, y además elegimos a los recursos humanos”, dijo Miguel al presentar ayer los resultados.

Y enumeró algunas de las políticas adoptadas desde 2023, cuando asumió la gestión: el Plan Estratégico Buenos Aires Aprende; la actualización de los diseños curriculares de los niveles inicial y primario con énfasis en matemática y lengua, como también el aumento de tiempo de enseñanza de estas dos asignaturas; el acompañamiento sostenido a las escuelas con más dificultades y el programa para fortalecer el aprendizaje de la lectura.

La ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel

Sumó el bloqueo a las páginas web de apuestas legales e ilegales desde la red wifi de todas las escuelas de gestión pública porteñas, así como también la prohibición del celular y de la plataforma Roblox en las aulas.

“Me gusta hablar de coherencia pedagógica. Es lo mismo que hace que suspendamos el acceso a las plataformas de apuestas, retirar el celular del aula, prohibir entrar a Roblox. Todas estas decisiones que vamos tomando hacen a la coherencia pedagógica de pasar el mensaje al sistema educativo –docentes, familias, estudiantes– de que los chicos en la escuela tienen que estar aprendiendo y lo más felices posibles. Y tienen que ver con que está hackeada su atención”, consideró la ministra.

Primaria

La prueba Fepba, que evaluó a los 36.000 alumnos de 7° grado de la ciudad, mostró una mejora en lengua y matemática en ambos sectores de gestión. En la primera asignatura se registró una mejora de 10,3 puntos y, según se destacó en la presentación, se alcanzó así el mejor puntaje desde que comenzó en 2013. En la segunda materia el avance fue de 17,5, si bien no se superó el puntaje obtenido cuando aquel año empezaron las pruebas, que continúa siendo el mejor.

El ciclo lectivo actual terminará con más estudiantes que logran resolver tareas de mediana y alta complejidad. Y, a la vez, con menos que solo logran resolver las tareas más sencillas de ambas pruebas.

El porcentaje de alumnos que alcanzan el nivel alto y medio en lengua se incrementó de 61,7% en 2023 a 65,5% en 2025. Aquellos que se situaron en el nivel bajo cayeron de 32,8% a 30,2% y los que no alcanzan el nivel bajo pasaron de 5,5% a 4,3%.

En matemática, la cifra aumentó en los niveles más altos de 33,5% a 40,7%, mientras los que no alcanzaban el nivel más bajo pasaron de 32,2% a 27,8%.

Secundaria

La evaluación en tercer año de la secundaria que se realizó en agosto también arrojó puntajes más altos en lengua y en matemática respecto de 2023. En la primera asignatura aumentó el puntaje promedio total de los alumnos de la ciudad 1,3 puntos y en la segunda, 16,4.

En este nivel, las mejoras no fueron tan lineales. En matemática aumentaron los alumnos que alcanzaron los niveles más altos de desempeño y disminuyeron quienes se encuentran en los niveles bajos. Pero en lengua mermaron los que logran los mejores niveles y crecieron aquellos que están en los más bajos.

En ambas pruebas, en lengua se evaluó la interpretación, obtención de información y reflexión sobre el lenguaje en textos literarios y no literarios. En matemática, se relevó la utilización de estrategias para la resolución de problemas, poniendo en juego los conocimientos sobre los siguientes ejes de contenido: números, operaciones, geometría y medida (Fepba); y números y álgebra, funciones y álgebra, geometría y medida, y probabilidad y estadística (Tesba).

Miguel estuvo acompañada por Inés Cruzalegui, subsecretaria de Gestión del Aprendizaje; Samanta Bonelli, directora de la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa, y Oscar Ghillione, subsecretario de Planeamiento e Innovación Educativa.

Los resultados publicados fueron parciales y, según anticiparon los funcionarios, seguirán trabajando en el desglosamiento para poder discriminarlos por comuna y por escuela. Aunque por ley está prohibido publicar los datos por institución, las familias pueden consultar cuál fue el resultado que obtuvo el establecimiento al que asisten sus hijos.

“Le devolvemos al sistema los resultados. Eso es porque seguimos trabajando. Los institutos de formación docente van a conocer estos resultados, los vamos a entregar a las escuelas y va a salir una carta a las familias. Por eso nuestro plan se llama Buenos Aires Aprende, porque estamos todos involucrados”, sostuvo Miguel. Remarcó, a la vez, que las familias pueden consultar a través de Boti, el asistente virtual de la Ciudad, qué objetivos de aprendizaje deben cumplir sus hijos en cada nivel.