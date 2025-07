Por la falta de nieve, hay turistas que están cancelando sus vacaciones en el Sur

Bariloche atraviesa una particular temporada invernal prácticamente sin nevadas

SAN CARLOS DE BARILOCHE.— Con pronóstico de temperaturas superiores a las normales para lo que resta de julio, agosto y septiembre, esta ciudad atraviesa una particular temporada invernal prácticamente sin nieve. El inusual contexto provoca preocupación entre los esquiadores e incluso ha empezado a generar cancelaciones hoteleras.

Aunque la jornada de hoy arrancó con algunas precipitaciones débiles, las temperaturas por encima de los 0 grados las vuelven aguanieve en la ciudad y apenas les permiten teñir de blanco el estacionamiento en la base del cerro Catedral.

Un sector del Catedral cerrado por falta de nieve Marcelo Martínez

“Al igual que lo que están experimentando todos los establecimientos de Villa Catedral, tenemos cerca de un 60% de intentos de cancelación durante julio. Muchos prefieren perder la reserva y directamente no vienen. Algunos turistas buscan reprogramar sus estadías, pero las políticas de cancelación y las tarifas no lo permiten. Los más optimistas reservan para finales de agosto”, aseguró a LA NACION la responsable de un reconocido hotel ubicado a pocos metros de los medios de elevación del centro de esquí.

Otros inviernos este paisaje hubiera esta teñido de blanco por completo Marcelo Martínez

Martín Lago, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche (Aehgb), sumó: “En Villa Catedral, el público es casi exclusivamente de esquiadores. Por eso pueden sufrir cancelaciones frente a este escenario. Pero en hotelería céntrica es más raro tener público esquiador. Ahí hay muchos turistas brasileños, que no suspenden sus escapadas”.

Cerro Catedral está fabricando nieve artificial para compensar la falta de nevadas Marcelo Martínez

Si bien las cancelaciones no son masivas, los hoteleros observan que los adeptos al esquí difieren su decisión de reserva a la espera de que llegue la nieve.

“Eso es esperable y lo vemos recurrentemente cuando se dan estas situaciones de dilaciones en las nevadas. Esperamos que si se dan las nevadas de buen volumen, que debieran llegar en algún momento, el público esquiador fiel del destino retomará su definición”, indicó Lago.

Un poco de nieve en la base del cerro Marcelo Martínez

Y añadió que, mientras tanto, la tecnología para fabricación de nieve que poseen en el cerro Catedral ayuda a dar servicio a los principiantes.

Fabricar nieve

De hecho, a pesar de la falta de nevadas grandes, Catedral Alta Patagonia –la empresa que concesiona el centro de esquí de Bariloche– inauguró el 29 de junio la Magic Carpet 3, ubicada en la base de la montaña. Unos 40 cañones aprovecharon algunos días de junio en que las condiciones de frío y humedad eran apropiadas para fabricar nieve técnica o artificial, que permite especialmente anticipar la apertura de los sectores destinados a quienes se inician en la actividad.

Turistas en la base del Catedral Marcelo Martínez

Actualmente, Bariloche cuenta con una ocupación hotelera que ronda el 80%, con mejor performance en hotelería céntrica respecto de los complejos de cabañas ubicados en la zona de los kilómetros. “La ocupación seguirá así hasta el final de las vacaciones de invierno. Luego cae notablemente: la previsión para agosto gira en torno al 70% y septiembre viene aún muy incipiente. De todos modos, es esperable que agosto repunte a partir de dos variables: que el segmento nacional defina a último momento su viaje y que nieve para poder recuperar el segmento de esquiadores que no vinieron durante julio”, señaló el presidente de la Aehgb.

Y no solo los hoteleros sufren la falta de nieve. “Para los instructores de esquí es un año súper duro. Hay muchísima incertidumbre. Muchas escuelas de esquí que habían contratado gente y dieron marcha atrás, incluso con contratos firmados no pueden garantizar el trabajo: desde hace dos semanas, muchos instructores se pasan el día sentados tomando mate o jugando a las cartas porque no salen los pases, no hay clases para vender”, aseguró un instructor que lleva varias temporadas trabajando en el cerro Catedral.

El estacionamiento del Catedral y la notoria falta de nieve Marcelo Martínez

El panorama entre los instructores independientes –aquellos que no dependen de las escuelas de esquí– también es difícil. Muchas clases no se pueden llevar adelante por las condiciones de nieve, sobre todo, las de esquiadores avanzados. La mala calidad de la nieve y la poca disponibilidad en las pistas hacen que las clases no sean seguras en la montaña.

“Las condiciones de nieve actuales generan que muchas escuelas y clubes elijan que los esquiadores intermedios y avanzados no estén en pista. Hay solo una pista habilitada, donde confluyen todas las clases para turistas, todos los clubes, todos los que esquían por su cuenta y los residentes. Si se sumaran los intermedios y avanzados, colapsaría. También hay instructores independientes que les sugieren a sus clientes esperar y venir en agosto o septiembre”, señaló otro instructor de esquí.

San Paquetón

Mientras los amantes de los deportes de nieve siguen rezándole a “San Paquetón”, como se dice coloquialmente al esperado “paquete de nieve”, los pronósticos se muestran inestables, con tormentas que aparecen y desaparecen en poco tiempo. En principio, se esperan bajas temperaturas para esta semana, así que los cañones podrían generar nieve artificial, al menos en la base del cerro.

Carolina Vera es profesora emérita en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA/UBA-Conicet) e investiga la variabilidad climática y el cambio climático. En diálogo con este medio, Vera aclaró que los sistemas meteorológicos que producen nevadas en la Patagonia norte son favorecidos por vientos del oeste que se desarrollan en el Pacífico sur.

Pese a la falta de nieve, se ven turistas en la base del Catedral Marcelo Martínez

“Esta corriente de vientos del oeste está ubicada en este invierno más al sur y, por lo tanto, no favorece la ocurrencia de nevadas. Las causas de este corrimiento hacia el sur no son totalmente claras todavía, hay que esperar que termine el invierno para estudiarlo. Pero hay evidencias de que la influencia de los océanos tropicales Índico y Pacífico Oeste podría tener influencia en el corrimiento hacia el sur de la corriente de los oestes”, indicó Vera.

Asimismo, el cambio climático producido por las actividades humanas promueve que la corriente de los oestes esté más al sur que su posición invernal normal. “Se especula que las causas responden a la combinación de los dos efectos: la influencia de los océanos tropicales y el cambio climático antropogénico”, dijo Vera.

Una vista aérea de una vista de la base Marcelo Martínez

En tanto, el licenciado en Ciencias de la Atmósfera Ezequiel Marcuzzi, de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, agregó: “Este año particularmente es un año que se denomina Neutro. Es decir, no es ni Niño ni Niña. En general, esos fenómenos dan una predictibilidad mayor y uno puede saber cómo se va a comportar la precipitación. En los años neutros es más difícil, porque hay otros factores de una escala menor que son más complejos de pronosticar. La última vez que sucedió esto fue en 2016, cuando también hubo déficit de precipitaciones y de nieve. No llegó a nevar tan poco como este año pero sí fue significativa la reducción de precipitaciones”.

El experto subrayó que la ciudad de Esquel, por ejemplo, registró en junio el mes más seco desde que hay registros, es decir, desde la década de 1960.

Nada de nieve en la base Marcelo Martínez

“Lo que pasó en 2016 y lo que puede pasar en las próximas semanas es que haya una recuperación de las precipitaciones. Por ahora lo que se ve más cercano se daría a partir del 25 de julio hasta los primeros días de agosto. En esos días podrían haber varios eventos de precipitaciones importantes”, cerró Marcuzzi.

La falta de lluvias y nevadas ya se nota en caudales muy bajos, como sucede en el río Chubut, por ejemplo. En ese sentido, los especialistas irán monitoreando la situación de cara al verano por el peligro de incendios.