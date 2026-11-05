Por la visita del papa León XIV, un grupo de escuelas y colegios de Palermo no tendrán clases este viernes

La visita del papa León XIV ya empieza a impactar en la actividad cotidiana de la ciudad. El Ministerio de Educación porteño informó que este viernes 6 de noviembre no habrá clases presenciales en 17 establecimientos educativos situados dentro del perímetro de seguridad montado en Palermo por las actividades previstas durante la estadía del Pontífice en la Argentina.

Según explicaron desde el Gobierno de la Ciudad, la medida fue adoptada para resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal escolar frente a las restricciones de circulación que ya comenzaron a implementarse en la zona.

La suspensión alcanzará únicamente a los establecimientos situados dentro del área afectada por el operativo. En el resto de las escuelas porteñas, las clases se desarrollarán con normalidad.

Los establecimientos que no tendrán actividad presencial este viernes son:

Mi Jardín, situado en avenida Luis María Campos 1314.

Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, en avenida Luis María Campos 898.

Colegio del Arce (nivel secundario), en Jorge Newbery 1953.

Escuela N° 8 D.E. 9 Armenia Argentina y Jardín de Infantes Nucleado A, en Arce 611.

Jardín Maternal N° 10 D.E. 9 Manuel Belgrano, en Teniente Benjamín Matienzo 1880.

Colegio del Arce (nivel inicial y primario), en Arce 334.

Instituto Hogar San Benito, en Arce 322. • Colegio Rey Fahd, en Cerviño 4851.

Centes N° 2 D.E. 9, en Juan Francisco Seguí 3755.

Cursos Especiales, sede Lafinur, en Lafinur 3331.

Asociación Comunidad Israelita Sefardí Argentina, en Juan María Gutiérrez 3972.

Instituto Ambrosio Tognoni y Escuela San Andrés, en avenida Santa Fe 4320.

Escuela Primaria N° 30 D.E. 9 Granaderos de San Martín, en avenida del Libertador 4903.

Jardín de Infantes Común N° 2 D.E. 9 Granaderos de San Martín, en avenida del Libertador 4953.

Escuela Primaria N° 5 D.E. 9 Honorable Congreso de la Nación, en avenida del Libertador 4777.

Jardín de Infantes Integral N° 5 D.E. 9, en avenida del Libertador 4777.

Escuela Técnica de Jardinería Cristóbal María Hicken D.E. 9, en avenida General Las Heras 4078.

Además de la suspensión de clases, tres escuelas serán utilizadas como apoyo logístico para los voluntarios que participarán de la organización de los actos previstos para los próximos días.

Se trata de la Escuela N° 30 D.E. 9 Granaderos de San Martín, la Escuela N° 5 D.E. 9 Honorable Congreso de la Nación y la Escuela Primaria Común N° 8 D.E. 9 Armenia Argentina.

Según informó la Ciudad, en esos establecimientos se habilitarán espacios para que los voluntarios puedan dejar sus pertenencias y descansar durante los momentos en que no se encuentren en actividad. También se precisó que no se instalarán baños químicos, equipos ni estructuras que puedan afectar las instalaciones escolares.

Asimismo, las autoridades indicaron que habrá seguridad las 24 horas y que los voluntarios no pernoctarán en los edificios, aunque podrán utilizar los espacios durante el día y eventualmente por la noche mientras desarrollen tareas vinculadas con el operativo.

La medida se suma a los cortes de tránsito y restricciones de circulación que ya afectan distintos sectores de Palermo. Desde este jueves permanece cerrada la avenida del Libertador entre Sarmiento y Olleros, además de numerosas calles transversales comprendidas dentro del perímetro de seguridad dispuesto para las actividades de León XIV.

Según el cronograma oficial, el operativo continuará ampliándose en las próximas horas con nuevos cortes, vallados y dispositivos de control en los alrededores del Monumento de los Españoles, donde el Pontífice celebrará una misa el lunes 9 de noviembre y encabezará una vigilia con jóvenes el martes 10.