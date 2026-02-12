Por primera vez, un científico argentino presidirá la Sociedad Americana de Microbiología

Un científico argentino quedará al frente de la Sociedad Americana de Microbiología (ASM, por su sigla en inglés). Se trata de Federico Sisti y es la primera vez en 127 años de historia de la entidad que será presidida por un extranjero que no trabaja ni tampoco reside en los Estados Unidos.

La designación de Sisti es por tres años, a partir de julio próximo. “Fue una gran sorpresa para mí porque, siempre, el cargo de presidente fue para colegas estadounidenses o de otras nacionalidades que trabajaban en laboratorios de Estados Unidos”, explicó en diálogo con LA NACION. “Es una de esas propuestas o designaciones a las que no se puede decir que no y la tomo con gran responsabilidad”, señaló.

El primer año lo ejercerá como presidente electo del Consejo Directivo de la ASM, mientras que el segundo lo hará ya como presidente y, el último, como presidente saliente, de acuerdo con el estatuto de la entidad con sede en la ciudad de Washington. Sus más de 38.000 miembros en el mundo se dedican a campos tan diversos como los que hoy reclama la intervención de la microbiología: enfermedades, contaminación, cambio climático, agro e industria o resistencia a antimicrobianos (RAM), solo por mencionar unos pocos ejemplos.

“Su importancia se refleja en múltiples ámbitos: desde el estudio del microbiota intestinal humana, clave para la nutrición, la inmunidad y la salud en general; hasta la fijación biológica de nitrógeno, un proceso esencial para la fertilidad de los suelos y la producción de alimentos”, destacó Sisti en una entrevista difundida por el Conicet al comunicar la designación del investigador. “También, sustenta las fermentaciones utilizadas en alimentos y bebidas, permite identificar a los microorganismos causantes de enfermedades, aporta herramientas a la biorremediación de ambientes contaminados y, en un sentido más amplio, contribuye de manera decisiva a entender cómo funcionan los procesos biológicos en general”, amplió.

Desde hace dos años, ocupaba la única silla en la junta directiva de la ASM destinada a un miembro internacional y participaba de manera presencial y virtual en las decisiones ejecutivas de la sociedad. Ya esa designación había sido “inesperada e inusual”, según relató.

Lo que no esperaba era que el resto de sus integrantes propusieran su nombre a la totalidad de los socios para la votación de un nuevo presidente, según relató. Esa elección fue el mes pasado.

Sisti, de 51 años, es investigador independiente del Conicet en el Laboratorio de Segundos Mensajeros en Bacterias del Instituto de Biotecnología y Biología Molecular (IBBM) y profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Es bioquímico egresado de la misma universidad, donde también se doctoró en microbiología molecular.

Federico Sisti (izq) junto a su equipo del Instituto de Biotecnología y Biología Molecular en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata Gentileza Federico Sisti

Su campo de trabajo son las bacterias que causan enfermedades respiratorias, con especial interés en qué partes de su biología son importantes para que puedan infectar y cómo se defienden o protegen para poder subsistir, ya sea en el cuerpo humano como en lugares o estructuras donde proliferan.

Estudios

Los estudios a nivel molecular que realiza con sus colegas apuntan a poder diseñar estrategias de prevención. Con su esposa, que también es microbióloga e investigadora, dirigen el laboratorio del IBBM-Conicet. Tienen cuatro hijos.

“La ASM, que fue creada en 1899, está encaminándose desde hace un par de años a una apertura al mundo. En el contexto internacional actual, no es posible articular acciones científicas en un solo país. La pandemia de Covid, por ejemplo, es un claro ejemplo de que el trabajo científico supera las fronteras de los países”, señaló sobre la hoja de ruta que le tocará seguir.

Uno de sus objetivos será aumentar la representación de colegas de la región. La gran cantidad de mensajes que está recibiendo desde que se conoció su designación lo ilusiona al respecto.

“Otra realidad de la ASM es que la mitad de sus socios está fuera de los Estados Unidos. Mi designación es un granito de arena más en ese sentido y espero que sirva para incentivar la participación activa de los microbiólogos argentinos en la ASM. Es una excelente señal –continuó–. Los colegas latinoamericanos en general pueden aportar una visión nueva en un mundo donde no son solo algunos los países que están teniendo recortes en ciencia. Por sus efectos, eso es una clara demostración de que lo que pasa en otro país importa al resto y, en esto, la mayor participación de países aportará diversidad. La ASM destina mucho soporte logístico para coordinar esfuerzos.”

Esa impronta es la que primero nombra Sisti al preguntarle sobre el mapa de trabajo “bien establecido, objetivo y en el largo plazo” de la ASM que tendrá que acompañar cuando asuma el flamante cargo a mitad de año.

“En lo personal, espero poder aumentar la cantidad de socios latinoamericanos –amplía en primer lugar–. Con los microbiólogos argentinos, chilenos y uruguayos, que son los que tienen más presencia en la sociedad, espero que podamos aportar fuertemente a la comunidad internacional de microbiología. Si para cuando se cumpla mi mandato logré hacer crecer la cantidad de socios e investigadores latinoamericanos en la ASM, habré cumplido.”

También, apunta a poder aprender sobre la gestión de una entidad científica de envergadura, incluido poder proyectar metas en el largo plazo y consensuadas para poder, luego, aplicarlas con sus colegas de distintas áreas de la microbiología que integran la Asociación Argentina de Microbiología (AAM).

“En la ASM hay también un ejercicio de la comunicación con los que toman decisiones que falta en nuestro país. Estoy muy contento de tener esta posibilidad por delante porque es una muy buena oportunidad para aprender y volcarla, luego, a la Argentina”, dijo a LA NACION.