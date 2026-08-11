Por qué la escala de Richter ya no es la métrica de referencia para los terremotos
La tradicional referencia fue reemplazada por aquella que se conoce como “magnitud de momento”
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La escala de Richter dejó de ser el parámetro común para medir la magnitud de los terremotos durante los últimos años. Los expertos descubrieron distintas limitaciones técnicas de este sistema, diseñado originalmente para evaluar sismos de entre 2,0 y 6,9.
El problema de este método es que resulta difícil vincular sus mediciones con las características físicas del origen del fenómeno. Por esa razón, a comienzos del siglo XXI la comunidad científica consideró obsoleta la herramienta y adoptó la escala sismológica de magnitud de momento.
Este nuevo parámetro, introducido en 1979 por Thomas C. Hanks y Hiroo Kanamori, calcula la energía total liberada durante el evento. La métrica mantiene los valores de su antecesora hasta el límite de 6,9, pero también permite ponderar eventos que tengan una potencia superior.
Diseñada en 1935 por Charles Francis Richter y Beno Gutenberg, la medición original fue ideada para evaluar temblores producidos en los primeros 400 kilómetros de profundidad, según el medio especializado National Geographic.
Al tratarse de una escala logarítmica, cada nivel no representa una subida proporcional, sino exponencial: una diferencia de tres puntos en la escala equivale a liberar un millón de veces más energía.
Con el uso de la escala de magnitud de momento, se pudieron calcular con precisión los fenómenos de mayor potencia de la historia. El registro más alto se produjo el 22 de mayo de 1960 en Valdivia, Chile, cuando se alcanzó una magnitud de 9,6 —recálculo posterior con la nueva métrica—.
De acuerdo con la cantidad de energía liberada, los efectos en la superficie y la frecuencia de los sismos varían en distintas categorías:
- Menor a 2,0: microsismos no perceptibles. Se producen cerca de 8.000 al día.
- 2,0 a 2,9: sismos menores, raramente percibidos. Suceden unos 1.000 diarios.
- 3,0 a 3,9: temblores perceptibles a menudo que casi no provocan daños. Ocurren 49.000 al año.
- 4,0 a 4,9: terremotos ligeros que mueven objetos en las viviendas. Se registran 6.200 anuales.
- 5,0 a 5,9: terremotos moderados que generan daños mayores en construcciones débiles y leves en edificaciones bien diseñadas. Se contabilizan unos 800 por año.
- 6,0 a 6,9: movimientos fuertes capaces de destruir áreas pobladas en un radio de hasta 160 kilómetros. Ocurren 120 al año.
- 7,0 a 7,9: terremotos mayores con destrozos serios en zonas extensas. Suceden 18 anuales.
- 8,0 a 8,9: eventos catastróficos con consecuencias graves en regiones de varios cientos de kilómetros. Se dan de uno a tres por año.
- 9,0 a 9,9: sismos devastadores que afectan zonas de miles de kilómetros. Ocurren entre uno y dos cada 20 años.
- Superior a 10: magnitudes meramente teóricas, nunca registradas en la historia humana. Equivale al impacto estimado de un meteorito rocoso de dos kilómetros de diámetro a 25.000 kilómetros por hora.
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