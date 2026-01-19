¿Por qué queremos que sea 2016 otra vez?: la tendencia de las redes que revela la nostalgia por un consumo que desapareció

NUEVA YORK.- Esta semana, Instagram se convirtió en una máquina del tiempo. Al desplazarme por mi feed, me sorprendió la sensación de haber viajado de alguna manera una década atrás. En lugar de lo habitual —principalmente contenido de influencers y anuncios— me encontré con cientos de fotos antiguas de amigos y celebridades que revisitaban la vida en el año 2016.

Imágenes granuladas e hiperfiltradas de “açai bowls” y atardeceres. Jeans ajustados, collares “choker” negros y filtros de Snapchat que ponían coronas de flores y narices de perro en nuestras caras. Era la era de la aplicación de videos cortos Vine, Pokémon Go y los “lip kits” de Kylie Jenner.

Sin siquiera darme cuenta, me encontré tarareando “Hotline Bling” de Drake.

“Simplemente tenías que estar allí”, escribió Jenner en Instagram esta semana debajo de una foto suya con cabello rosa pastel y una remera Supreme. La escritora Lena Dunham, la actriz Selena Gomez y la modelo Karlie Kloss han publicado recuerdos similares —que en 2016 podrían haber estado acompañados por el hashtag #TBT.

La mirada hacia atrás a un pasado no tan distante es el último ejemplo de la aceleración de la nostalgia en línea, donde las tendencias y subculturas pueden brillar intensamente y morir rápido, haciendo que el panorama de hace solo unos años se sienta como un país extranjero. El anhelo actual por 2016 también se inscribe en una reciente obsesión cultural con el llamado optimismo millennial, la supuesta mentalidad de quienes alcanzaron la mayoría de edad en la década de 2010, cuando la música indie reinaba, las plataformas de redes sociales como Instagram y Twitter eran novedades y las palabras “nuevo coronavirus” no eran ni un destello en los ojos de nadie.

Es una actitud potente entre los propios millennials, pero también entre la generación Z, quienes recuerdan poco de la era o llegaron al final de ella —y a quienes algunas generaciones mayores acusan de tener una perspectiva demasiado optimista.

Camrie Farran, una niñera de 25 años en Kansas City, recordó sentir en ese momento como si ella y sus compañeros tuvieran el mundo “al alcance de la mano”. Estudiante de primer año de secundaria en 2016, Farran se identifica como una “zillennial”, una microgeneración que se sitúa entre la Z y los millennials, añadió.

Esta semana, publicó una serie de fotos antiguas en TikTok, selfies con flash en el baño de la escuela, fotos de naturaleza pseudoartísticas y una toma en blanco y negro de sus zapatillas Converse y las de sus amigos.

Romantización

La repentina ola de personas publicando contenido antiguo parecía un intento de “romanticizar la vida de nuevo”, dijo, añadiendo que la pandemia había distorsionado su sentido del tiempo y la había hecho sentir nostalgia más rápidamente. “Solo han pasado 10 años, pero para mí 2016 se siente como si fuera toda una vida diferente atrás”.

“No había tanta presión”, añadió. “No sentías que todos los ojos del mundo te estuvieran mirando. Podías simplemente publicar lo que quisieras. No te importaban los “likes”.

Kate Kennedy, autora de One in a Millennial: On Friendship, Feelings, Fangirls and Fitting In, argumentó que el resurgimiento de 2016 tenía que ver en parte con cómo las plataformas de redes sociales habían cambiado en la última década.

“En la superficie, parece una celebración de la moda y la música —escuchábamos a los Chainsmokers y nuestras remeras tenían “chokers” incorporados”, dijo Kennedy. “Pero creo que en realidad tiene más que ver con que 2016 se encuentra en la intersección de la nostalgia y un cambio estructural que no sabíamos que estaba ocurriendo en internet”.

El año del cambio

En 2016, Instagram cambió la forma en que los usuarios veían el contenido al probar un feed no cronológico. En lugar de ver un flujo de fotos en el orden en que habían sido publicadas, los usuarios de Instagram comenzaron a ver contenido seleccionado por algoritmos, una mano invisible que ahora elegía qué imágenes mostrar a los usuarios.

Los usuarios se quejaron inicialmente, pero esta forma de consumir contenido se convirtió rápidamente en la norma, no solo en Instagram sino también en plataformas como TikTok, donde un algoritmo hipercuidado se ha convertido en la salsa secreta adictiva de la aplicación.

“Los feeds cronológicos se sentían como democracias —cada publicación tenía la misma oportunidad de ser vista”, dijo Kennedy. “Un feed algorítmico decide lo que ves basándose en tu interacción prevista con él. No satisface tu interés genuino. Se trata de mantenerte en la aplicación el mayor tiempo posible”.

También ha significado, con el tiempo, ver a menos personas que realmente conocés. Esta semana fue un breve recordatorio de los rostros familiares que una vez llenaron nuestros feeds.

Incluso con un filtro VSCO superpuesto, para algunos, esas imágenes se sentían más reales que sus contrapartes actuales, que pueden ser manipuladas por inteligencia artificial —o lo suficientemente pulcras como para parecerlo— o publicadas únicamente como una estrategia de marketing.

¿La gente realmente extraña 2016, un año que, como todos, no careció de dificultades y desesperación para muchas personas en todo el mundo? ¿O simplemente extrañamos un internet que ya no existe?