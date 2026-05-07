Día de la Contraseña: cómo hacer una buena clave

Evitar los datos personales y combinar números, mayúsculas y caracteres, son algunos de los consejos para obtener una clave segura
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El Día Mundial de la Contraseña se celebra el primer jueves de mayo de cada año, por lo que en 2026 la jornada cae el 7 de mayo. Este día se encuentra orientado a la concientización acerca de la importancia de generar claves seguras y difíciles de vulnerar por terceros.
Fue en 2013, cuando la compañía Intel Security decidió declarar una jornada especial para dar a conocer diferentes consejos útiles para navegar en Internet y gestionar datos de manera sencilla y eficiente.
¿Cómo hacer una buena clave?
En la actualidad, las personas poseen una gran parte de su vida personal, datos y pertenencias en el mundo digital. Desde cuentas bancarias, fotos, documentos digitalizados o acceso a archivos personales, Internet permite almacenar información importante, tanto en el ámbito profesional como el privado. Sin embargo, la red posee sus amenazas, por lo que a la hora de generar contraseñas para aplicaciones o sitios webs, es importante hacerlo de manera segura.
- Diferentes claves para diferentes sitios: es importante no repetir contraseñas en diferentes servicios, aplicaciones o páginas web. Si una persona posee el mismo método de acceso para todas sus cuentas, si su información sufre filtraciones o hackeos podría afectar a la totalidad de su ciber seguridad.
- Combinar diferentes caracteres: otra práctica muy recomendada e incluso utilizada como requisito obligatorio por diferentes sitios, es crear claves que contengan diferentes tipos de caracteres. Se puede generar códigos que mezclen palabras, letras, mayúsculas, números y símbolos especiales (por ejemplo, ., !, @, #). Un ejemplo de esto es “Pajaro.3894″.
- No utilizar información personal: evitar el uso de palabras, fechas, datos o números asociados a nuestros datos personales es vital para mantener una contraseña segura y difícil de hackear. Se aconseja no aplicar material fácil de deducir u obtener como fechas de familiares o propias, nombres de mascotas, números de documento o bandas favoritas.
- Claves largas: un dato fundamental a la hora de comprender la seguridad de las contraseñas es que a mayor longitud de la misma, mayor seguridad. Pueden generarse a partir de frases sin espacios que tengan cierto sentido para el propietario pero resulten desconocidas para los demás.
- Renovar contraseñas: cambiar las contraseñas de manera periódica es otra de las herramientas para mantener la información cibernética a salvo. Algunas apps o sitios realizan estas operaciones de manera automática, solicitando al usuario a modificar su clave. Para el resto de los casos, es recomendable realizar esta acción cada cierto período de tiempo, cada pocos meses.
- Almacenamiento de claves: uno de los mayores cuestionamientos o problemas a la hora de gestionar las contraseñas es recordarlas. Cuando un usuario posee diferentes claves para los distintos sitios que utiliza, es muy común que se confunda. Es aconsejable evitar almacenar estos datos en dispositivos o lugares vulnerables, que podrían estar al alcance de terceros. Existen también aplicaciones dedicadas a esta tarea, que funcionan con desbloqueo a partir de la identificación facial.
- Eliminar las cuentas en desuso: es una práctica muy usual, que genera muchos problemas y riesgos para los usuarios. Es importante que las personas sepan cuántas cuentas activas poseen y qué claves corresponden a cada una de estas.
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