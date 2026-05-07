Día de la Contraseña: cómo hacer una buena clave

El Día Mundial de la Contraseña se celebra el primer jueves de mayo de cada año, por lo que en 2026 la jornada cae el 7 de mayo. Este día se encuentra orientado a la concientización acerca de la importancia de generar claves seguras y difíciles de vulnerar por terceros.

Por qué es importante pensar en una contraseña difícil de vulnerar Shutterstock

Fue en 2013, cuando la compañía Intel Security decidió declarar una jornada especial para dar a conocer diferentes consejos útiles para navegar en Internet y gestionar datos de manera sencilla y eficiente.

¿Cómo hacer una buena clave?

En la actualidad, las personas poseen una gran parte de su vida personal, datos y pertenencias en el mundo digital. Desde cuentas bancarias, fotos, documentos digitalizados o acceso a archivos personales, Internet permite almacenar información importante, tanto en el ámbito profesional como el privado. Sin embargo, la red posee sus amenazas, por lo que a la hora de generar contraseñas para aplicaciones o sitios webs, es importante hacerlo de manera segura.

Diferentes claves para diferentes sitios: es importante no repetir contraseñas en diferentes servicios , aplicaciones o páginas web. Si una persona posee el mismo método de acceso para todas sus cuentas, si su información sufre filtraciones o hackeos podría afectar a la totalidad de su ciber seguridad.

, aplicaciones o páginas web. Si una persona posee el mismo método de acceso para todas sus cuentas, si su información sufre filtraciones o hackeos podría afectar a la totalidad de su ciber seguridad. Combinar diferentes caracteres: otra práctica muy recomendada e incluso utilizada como requisito obligatorio por diferentes sitios, es crear claves que contengan diferentes tipos de caracteres. Se puede generar códigos que mezclen palabras, letras, mayúsculas, números y símbolos especiales (por ejemplo, ., !, @, #). Un ejemplo de esto es “Pajaro.3894″.

Las claves para tener una contraseña segura Shutterstock - Shutterstock