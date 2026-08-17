Por qué se celebra hoy a San Martín en la Argentina

El Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín se conmemora el 17 de agosto de cada año, en honor a una de las figuras más importantes de la historia nacional. La jornada recuerda al militar que desempeñó un papel clave por la lucha de la independencia de distintos territorios sudamericanos. Es considerado como el Padre de la Patria y el Libertador de América, gracias a sus esfuerzos por la emancipación de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Chile y Perú.

Actualmente, esta jornada es un feriado nacional inamovible dentro del calendario oficial argentino. En 2026, la conmemoración cae lunes, por lo que da lugar a un fin de semana largo de tres días. Durante este día, pueden presenciarse diferentes actos oficiales, homenajes, actividades escolares y ceremonias destinadas a recordar la vida y la obra de uno de los principales próceres de la historia argentina.

El retrato más canónico de José de San Martín. Instituto Nacional Sanmartiniano

¿Por qué se celebra hoy a San Martín?

La jornada fue dispuesta en recuerdo del fallecimiento de José de San Martín, el 17 de agosto de 1850. Gracias a su participación en las campañas militares por la independencia, su figura ocupa un lugar central en la historia argentina.

San Martín nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, en la actual provincia de Corrientes. Fue el menor de cinco hermanos y pasó parte de su infancia en el territorio que entonces formaba parte del Virreinato del Río de la Plata. A los seis años se mudó a España junto a su familia, donde recibió formación militar. A pesar de la distancia, siguió con atención los acontecimientos que se producían en América.

José de San Martín, quien lideró su ejército a través de los Andes hasta llegar a Chile, fue miembro de la Logia Lautaro. Getty Images

Al enterarse de la Revolución de Mayo, decidió regresar a su tierra natal con el fin de participar en el movimiento de independencia. En Buenos Aires, impulsó la creación de un nuevo cuerpo militar que sirviera para defender las costas del río Paraná. De esta manera, el 16 de marzo de 1812 creó el Regimiento de Granaderos a Caballo. Junto a este grupo, obtuvo diversos triunfos como el de la Batalla o Combate de San Lorenzo.

Se casó con María de los Remedios de Escalada, con quien tuvo a su única hija, Mercedes Tomasa de San Martín y Escalada, conocida como Merceditas. En 1814 fue designado gobernador de Cuyo, donde comenzó a organizar uno de los proyectos militares más ambiciosos de la historia sudamericana. Se trataba del Ejército de los Andes, con el cual realizó el histórico cruce de la Cordillera de los Andes. La travesía inició el 17 de enero de 1817 junto a más de 5400 hombres.

Un daguerrotipo retrató a José de San Martín en 1848, a los 70 años, dos años antes de su muerte,

El Libertador de América

San Martín es recordado también por ayudar y participar en campañas independentistas de otras regiones de América del Sur. Contribuyó a la independencia de Chile y encabezó la Expedición Libertadora al Perú. El 28 de julio de 1821 proclamó la independencia peruana en Lima y asumió el cargo de Protector del Perú.

Pasó sus últimos años en Francia, donde falleció el 17 de agosto de 1850. Es considerado como Padre de la Patria y uno de los máximos próceres de Argentina. Su legado es un símbolo de lucha por la libertad y la soberanía nacional.