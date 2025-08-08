Por tres meses. Por renovaciones cierra al público una estación de subte, cómo afecta a los usuarios

Subterráneos de Buenos Aires S.E. (Sbase) informó que a partir del próximo lunes cierra la estación Plaza Italia en el marco del Plan de Renovación Integral de Estaciones llevado adelante por la empresa que tiene a su cargo la administración de esa red de transporte público porteño.

Estiman que la estación de la Línea D permanecerá cerrada por aproximadamente tres meses por las obras de renovación integral que buscan “mejorar la infraestructura existente y la experiencia de viaje de los usuarios“. Los usuarios de esta línea tendrán que recurrir a las estaciones Palermo o Scalabrini Ortiz para utilizar el subte.

Los trabajos incluyen desde puesta en valor de los murales, revestimiento de las escaleras hasta cambio de señalética y nuevo mobiliario.

Según detallaron, trabajarán sobre la “pintura, impermeabilización, nuevo revestimiento metálico de paredes y cielorrasos, recambio de pisos y revestimiento granítico de escaleras, nuevas luces led, restauración de murales y puesta en valor de piezas patrimoniales”.

En cuanto a impermeabilización, especificaron que “se ejecutarán trabajos de inyección, tratamiento de juntas y utilización de productos de última generación”. Y a su vez se colocará un revestimiento especial por sobre el nuevo cielorraso para contener eventuales filtraciones.

En marzo último se reabrió al público la estación Palermo de la línea D de subte Nicolás Suárez

Proyectan también, dijeron desde Sbase, restaurar los ocho murales ubicados en la zona de vestíbulos y andén, y la puesta en valor de las mayólicas históricas, un trabajo que está a cargo de profesionales para respetar la conservación patrimonial.

También se producirán cambios de señalética que incluirán colocación de señalización braille en pasamanos y pórticos. Y a su vez nuevo mobiliario en los andenes, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos, comunicaron. Se espera que las obras de renovación en las estaciones se completen en un plazo de tres meses, aunque, como ha ocurrido en proyectos similares, este tiempo podría extenderse si surgen imprevistos.

“El proyecto implica la intervención de los sectores correspondientes a accesos, galerías de escaleras (pedestres y mecánicas), vestíbulos y andenes, y apunta a garantizar una mejor circulación por la estación, al transformarla en un espacio más cómodo, ordenado y con mayor iluminación”, sumaron.

Así estaba la estación Scalabrini Ortiz cuando fue cerrada para reparaciones en octubre del año pasado Subte.ar

La estación no es la primera en someterse a una renovación de este tipo de la línea D. En 2023 había comenzado con Bulnes. El 18 de octubre pasado se cerró Scalabrini Ortiz, también ubicada en el barrio porteño de Palermo, con el objetivo de mejorar la infraestructura y la experiencia de viaje. Reabrió el 24 de febrero.

En marzo último le siguió la reapertura de Palermo, que estuvo cerrada desde diciembre, por trabajos de remodelación. En enero fue el turno de la estación Facultad de Medicina que reabrió en abril.

Obras en otras estaciones

Dentro de este plan, estaciones de otras líneas también fueron sometidas a trabajos de renovación. Tal es el caso de Castro Barros, Lima y Acoyte (Línea A); Pueyrredón y Pasteur-AMIA (Línea B); San Martín (Línea C); Jujuy (Línea E). Y las ya mencionadas Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo en la D.

Las obras continuarán en Loria, Río de Janeiro, Piedras y Congreso (Línea A); Uruguay, Carlos Gardel, Malabia (Línea B); Tribunales y Agüero (Línea D), informaron.

El plan de renovación de Sbase incluye estaciones del Premetro Marcelo Gómez - LA NACION

Además, se lanzaron licitaciones para la renovación de Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E).

Además, el plan incluye la renovación de estaciones del Premetro como Ana Díaz, Escalada, Presidente Illia, Parque de la Ciudad, Pola, Centro Cívico Lugano, Nuestra Señora de Fátima e Intendente Saguier, “con la intención de mejorar el acceso al transporte público en las áreas más alejadas de la ciudad de Buenos Aires”.