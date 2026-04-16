Confirmado: reabre la estación Malabia de la línea B de subte este viernes 17

A partir de este viernes 17 de abril, los usuarios de la Línea B del subte porteño volverán a contar con la estación Malabia, la cual reabrirá sus puertas tras completar un intenso proceso de puesta en valor ejecutado por Subterráneos de Buenos Aires (SBASE). La terminal, que se encontraba inhabilitada desde diciembre pasado, fue objeto de una modernización integral que incluyó trabajos de pintura, impermeabilización de techos y paredes, y la renovación completa de los revestimientos, con el fin de optimizar tanto la seguridad como la experiencia cotidiana de los pasajeros que transitan habitualmente por este punto neurálgico del barrio de Villa Crespo.

Desde el organismo oficial precisaron que, si bien la estación vuelve a estar operativa para el público, las cuadrillas continuarán con el trabajo en tareas menores durante los horarios en que el servicio no presta atención, para garantizar que los ajustes finales no interrumpan la circulación de los trenes. Las intervenciones alcanzaron diversos sectores, destacándose la mejora en los accesos, las galerías que conducen a las escaleras y los andenes.

Así se confirmó la reapertura de la estación Malabia en la Línea B X (@basubte)

De acuerdo a lo informado por Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), el proyecto buscó dotar a la estación de una mayor luminosidad mediante la instalación de tecnología LED, sumado a una completa readecuación eléctrica y la renovación total de la señalética, aspecto clave para facilitar la orientación de los usuarios.

En cuanto a la infraestructura de servicio, se procedió a la instalación de mobiliario nuevo, algo que incluyó bancos, cestos y apoyos isquiáticos. Asimismo, se puso especial énfasis en la recuperación histórica y patrimonial: se restauraron los murales preexistentes y se pusieron en valor cuatro nomencladores originales que lucen la inscripción “Canning”, el nombre que identificó a esta estación en sus años fundacionales. En materia de accesibilidad, el reporte oficial del Ejecutivo porteño destaca que también se integró señalización en sistema Braille dentro de los pasamanos y pórticos, una medida orientada a favorecer la inclusión en la red de subterráneos.

A pesar del cambio de nombre, se mantiene el recuerdo de Canning en la estación Malabia X (@jotaleonetti)

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, se refirió a esta reapertura como parte de un plan más amplio de modernización. “Nuestro compromiso es que los usuarios viajen cada vez mejor. Estamos mejorando las estaciones, mandamos a construir nuevos trenes para las líneas A, B y C, se están cambiando escaleras mecánicas y está en marcha la licitación de la Línea F para empezar con la obra. Ese es nuestro camino, una modernización integral para crecer en calidad de servicio”, sostuvo el mandatario durante el anuncio oficial. Por su parte, Javier Ibañez, presidente de SBASE, enfatizó que estas intervenciones permiten que el transporte público sea más funcional, ya que las obras apuntan directamente a agilizar la circulación de los pasajeros dentro de las instalaciones.

La reapertura de Malabia se suma a una extensa lista de paradas renovadas en el marco del plan vigente, que ya alcanza las 19 estaciones puestas en valor en toda la red. Este cronograma incluyó trabajos previos en las líneas A, B, C, D y E, además de mejoras significativas en el Premetro.

Una de las estaciones que ya integra esta lista de renovaciones es Uruguay, también de la B X (@basubte)

Según datos oficiales, mientras se avanza con la compra de 224 coches nuevos destinados a la Línea B, las autoridades tienen previsto continuar las obras en estaciones clave como Medrano, Ángel Gallardo, Lavalle, Independencia, General Urquiza y Entre Ríos, además de las tareas ya iniciadas en Piedras y Tribunales. Este plan integral también contempla el reemplazo de 80 escaleras mecánicas obsoletas para mejorar la fiabilidad del servicio diario en toda la red de la Ciudad de Buenos Aires.