Premio Nobel de Medicina: Brunkow, Ramsdell y Sakaguchi, reconocidos por sus hallazgos sobre la tolerancia inmunitaria

Los estadounidenses Mary Brunkow y Fred Ramsdell y el japonés Shimon Sakaguchi son los científicos reconocidos con el Premio Nobel de Medicina 2025. Según precisó la academia sueca, el galardón fue otorgado por el trabajo de los expertos sobre la tolerancia inmune periférica que impide que el sistema inmunitario dañe al cuerpo.

Los ganadores del Premio Nobel identificaron a los guardianes del sistema inmunitario, las células T reguladoras, sentando así las bases de un nuevo campo de investigación, se informó de manera oficial. Diariamente, nuestro sistema inmunitario nos protege de miles de microbios diferentes que intentan invadir nuestro cuerpo. Todos tienen apariencias diferentes y muchos desarrollaron similitudes con las células humanas como forma de camuflaje. Entonces, ¿cómo determina el sistema inmunitario qué debe atacar y qué debe defender?

La tolerancia inmune periférica es una de las formas en que el cuerpo ayuda a mantener el sistema inmunológico en equilibrio y evita que ataque sus propios tejidos en lugar de a los invasores externos. Estos descubrimientos permiten impulsar el desarrollo de posibles tratamientos médicos que actualmente se evalúan en ensayos clínicos.

Our immune system is an evolutionary masterpiece. Every day it protects us from the thousands of different viruses, bacteria and other microbes that attempt to invade our bodies. Without a functioning immune system, we would not survive.



One of the immune system’s marvels is its… pic.twitter.com/TzBWuIrTgn — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2025

“La esperanza es poder tratar o curar enfermedades autoinmunes, proporcionar tratamientos más efectivos contra el cáncer y prevenir complicaciones graves después de los trasplantes de células madre”, destacó el tribunal durante un panel en el Instituto Karolinska en Estocolmo.

Brunkow nació en 1961 y se formó en el Instituto de Biología de Sistemas en Seattle, Estados Unidos. Ramsdell nació en 1960 y actualmente se desempeña en Sonoma Biotherapeutics de San Francisco. En el caso de Sakaguchi, que tiene 74 años, es un distinguido docente en el Centro de Inmunología Frontier de la Universidad de Osaka.

Mary Brunkow, Fred Ramsdell and Shimon Sakaguchi have been awarded the 2025 Nobel Prize in Physiology or Medicine for their groundbreaking discoveries concerning peripheral immune tolerance that prevents the immune system from harming the body.



The Nobel Prize laureates… pic.twitter.com/h2yVHYSbxH — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2025

En 1995, Sakaguchi realizó el primer descubrimiento clave y descubrió una clase de células inmunitarias previamente desconocidas que protegen al organismo de las enfermedades autoinmunitarias. Brunkow y Ramsdell hicieron el otro descubrimiento clave en 2001, cuando presentaron la explicación de por qué una cepa específica de ratones era particularmente vulnerable a las enfermedades autoinmunes.

Este premio forma parte de seis distinciones otorgadas por los comités en Suecia y Noruega. Cada Premio Nobel reconoce la contribución innovadora de un individuo u organización en un campo específico. Los galardones se otorgan por fisiología o medicina, física, química, ciencias económicas, literatura y trabajo por la paz, que a menudo atraen la mayor atención debido al calibre de las personas y grupos nominados.

BREAKING NEWS

The 2025 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell and Shimon Sakaguchi “for their discoveries concerning peripheral immune tolerance.” pic.twitter.com/nhjxJSoZEr — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2025

El premio Nobel de Medicina del año pasado fue compartido por los estadounidenses Victor Ambros y Gary Ruvkun por su descubrimiento del micro-ARN, diminutos fragmentos de material genético que actúan como interruptores dentro de las células, ayudando a controlar lo que hacen las células y cuándo lo hacen.

Cuándo se entregan los Premios Nobel 2025