La encefalitis equina (EE) ya afectó la salud de caballos en 15 provincias de la Argentina: se han notificado casos en animales de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, La Pampa, Santiago del Estero, Formosa, Río Negro, San Luis, Jujuy, Misiones, Mendoza y Neuquén, según comunicó el Servicio Nacional de Sanidad Animal y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Y esta mañana, el Ministerio de Salud de la Nación informó que se obtuvieron resultados positivos para la enfermedad en muestras provenientes de un paciente humano que reside en el departamento de General Obligado, Santa Fe.

La encefalomielitis equina, que tiene una alta letalidad en los caballos, es transmisible al humano a través del mosquito, que es el vector del patógeno. Si no se controla a tiempo, la patología puede generar importantes daños a la salud y hasta podría ser mortal.

“Vivimos una epizootia, que son las epidemias que afectan a los animales. En el caso de la EE, no es patrimonio solo del caballo. En general se transmite por un mosquito que al picar inocula el virus, que luego afecta al sistema nervioso central y a la médula. Las aves también pueden actuar como reservorio del virus y al ser picadas por mosquitos, infectan al insecto y luego el insecto se lo transmite al hombre”, describió Eduardo López, jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

La enfermedad ya afectó a los caballos en 15 provincias

El especialista agregó que en el caballo el virus tiene un período de incubación de dos a cinco días y genera importantes problemas neurológicos. “En las personas el tiempo de incubación es similar y genera dolor de cabeza, fiebre alta, cansancio, malestar general, debilidad, escalofríos. Luego pueden aparecer convulsiones, alteraciones en los reflejos y puede dejar secuelas permanentes o, incluso, provocar la muerte. Por eso, es necesario detectarla a tiempo mediante un examen de PCR o un análisis de sangre y suministrar un tratamiento de sostén”, agregó López.

Elena Obieta, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), señala que la mortalidad de la encefalopatía equina en humanos ronda el 30%. “No hay transmisión interhumana, no está probado que un mosquito que pique a una persona infectada luego puede contagiar a otra. Esta enfermedad se controla vacunando a los caballos. Si no están vacunados hay que restringir el movimiento de los animales. Las personas deberían evitar las zonas donde se informaron caballos infectados”.

Frente al riesgo de que la enfermedad se transmita a las personas, desde el Ministerio de Salud señalaron que se deberá considerar como “caso sospechoso” a “toda persona que proceda de zonas con casos confirmados de encefalomielitis equina del oeste o presencia de equinos enfermos o muertos en los últimos 10 días y con fiebre de comienzo brusco, acompañado de cefalea o mialgias sin afectación de las vías aéreas superiores, sin foco aparente y que presente manifestaciones neurológicas (vómitos, somnolencia, confusión, postración, temblores) meningitis o encefalitis y sin otra etiología definida”.

El paciente santafesino de General Obligado, se informó hoy, llegó al hospital con síntomas similares a los genera el dengue, pero luego se comprobó que se trataba de encefalitis equina del oeste, uno de los tres tipos de la enfermedad, el más leve por sus efectos inmediatos.

Juan Carlos Zanuttini, director del hospital de Reconquista, donde el hombre de 36 años permanece internado, refirió que su evolución es buena y no se descarta que esta misma semana reciba el alta, luego de haber estado varios días en terapia intensiva.

