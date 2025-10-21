Promulgan las leyes de apoyo universitario y de emergencia pediátrica; los votos del domingo se contarán por distrito
Además, en septiembre hubo superávit comercial; Nicolas Sarkozy entró en la cárcel; hoy juegan Unión contra Defensa y Justicia. Estas son las noticias de la mañana del martes 21 de octubre de 2025
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
- El Gobierno promulgó las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, pero atrasó su aplicación. A través del Boletín Oficial, la Casa Rosada promulgó las normativas, que obligan a inyectar fondos para los sectores y contemplan una recomposición salarial. Sin embargo, postergó su aplicación hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento. Milei había vetado ambas normas porque según el Presidente iban contra el equilibrio fiscal.
- La Justicia obligará a que los votos de las elecciones del domingo se cuenten por distrito y no a nivel nacional. Según fuentes judiciales, la Cámara Nacional Electoral se pronunciará en las próximas horas en ese sentido. El Gobierno intentaba hacer un recuento nacional porque Fuerza Patria se presentó con ese nombre solo en 13 provincias, a diferencia de la alianza La Libertad Avanza, que está presente en las 24 jurisdicciones. Un conteo nacional perjudicaría al justicialismo.
- El superávit comercial fue de más de 900 millones de dólares en septiembre. El Indec informó que las importaciones fueron por 7207 millones de dólares, mientras que las exportaciones alcanzaron 8128 millones, lo que dejó un resultado positivo de 921 millones de dólares. De esta manera, Argentina registro su 21er superávit comercial consecutivo en septiembre.
- Nicolas Sarkozy, en la cárcel. El expresidente francés se convirtió hoy en el primer ex jefe de Estado de la historia de la Unión Europea en ser encarcelado. Fue condenado a cinco años de prisión por el caso de la financiación libia de su campaña presidencial de 2007. Sarkozy llegó a las inmediaciones de la prisión acompañado por su esposa, Carla Bruni.
- Sigue la fecha 13 del Clausura. Está previsto un partido para hoy: desde las 19.15 Unión jugará contra Defensa y Justicia. Mañana termina la fecha con el partido entre Huracán - Central Córdoba desde las 19.30.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
LA NACION
Otras noticias de Podcasts
Más leídas de Sociedad
- 1
Encontraron muerto al científico del Conicet que había desaparecido en Alemania
- 2
Ley de nietos: se termina el plazo para acceder a la ciudadanía española por esta vía
- 3
“Histórico”: después de 25 años, llaman a licitación para una nueva línea de subte
- 4
De qué murió Alejandro Fracaroli, el científico del Conicet que apareció sin vida en Alemania