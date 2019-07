¿Puede ser fatal un pelotazo en el pecho jugando al fútbol?

El arquerito que murió por el golpe

Durante un partido de la Liga Norteña de Fútbol, el arquero Ramón Coronel, de 17 años, atajó un penal con el pecho y mientras corría para festejar con el resto del equipo se desplomó en la cancha de Paraje San Manuel, provincia de Santa Fe. En el Hospital Regional de Reconquista, adonde lo trasladaron en una camioneta con un paro cardiorrespiratorio, el joven no respondió a las maniobras de reanimación.

Aunque no trascendió más información sobre este caso en particular, ¿puede un golpe en el tórax matar a una persona? "La respuesta es sí", dijo ante la consulta Francisco Toscano Quilón, jefe de la Sección Arritmias y Marcapasos del Hospital Churruca y miembro de la Fundación Cardiológica Argentina.

Como un pelotazo en el pecho, un golpe contundente en el tórax durante la práctica de otros deportes, una pelea en la calle o un choque cuando no se usa el cinturón de seguridad puede provocar una alteración del ritmo cardíaco potencialmente fatal.

"Existe un fenómeno, que es poco frecuente y se llama commotio cordis: un golpe fuerte en el pecho que favorece la aparición de una arritmia ventricular compleja. Ese golpe puede ser mortal", explicó el especialista.

Y agregó: "El golpe ocurre en un período eléctricamente vulnerable del corazón, lo que favorece la aparición de la arritmia. En general, como son personas con corazones estructuralmente sanos, el choque eléctrico con un desfibrilador revierte la arritmia. Pero si no se actúa de inmediato, puede ser mortal".

De acuerdo con los familiares del joven arquero del Club Unión de Golondrina, el lugar donde se estaba disputando el partido no contaba con un servicio de ambulancia. Un médico entre el público, según publicó LA NACION, lo asistió al adolescente con las primeras maniobras de reanimación. "No entiendo por qué en el encuentro no había una ambulancia", dijo el padre del jugador, Eduardo Coronel.

El fiscal Alejandro Rodríguez, del Ministerio Público de la Acusación de Reconquista, consideró que se trató de "una fatalidad", por lo que no ordenó realizar la autopsia del cuerpo.