Puerto Madryn: imputaron por homicidio culposo a un instructor de buceo en la causa por la muerte de Sofía Devries

La jueza penal de Puerto Madryn Marcela Pérez Bogado dispuso este lunes la apertura formal de la investigación penal preparatoria en la causa abierta por la muerte de la buzo Sofía Devries, ocurrida durante una actividad subacuática en aguas profundas frente a esa ciudad de Chubut, y tuvo por formalizada la imputación contra el instructor de buceo Thiago Nahuel Pocovi, de 26 años, por el delito de homicidio culposo.

Según informó el portal ADNSur, la audiencia se llevó adelante con la participación del fiscal jefe Alex Williams y el funcionario de fiscalía Gastón Alcucero, mientras que la defensa del imputado estuvo a cargo del abogado Adrián Peroy. Pocovi participó de manera virtual desde la ciudad de Buenos Aires, donde actualmente reside.

Durante el desarrollo de la audiencia, el Ministerio Público Fiscal expuso de manera formal los hechos que se le atribuyen al instructor, así como la calificación legal provisoria del caso, detalló el portal de noticias. En este sentido, la defensa no presentó oposición al pedido de apertura de la investigación y el imputado decidió hacer uso de su derecho constitucional a no prestar declaración.

Sofía Devries, de 23 años, falleció el 16 de febrero durante una salida de buceo de aguas profundas que se desarrollaba en el marco de una actividad recreativa guiada. Según la investigación, Pocovi, en su rol de instructor certificado por la organización internacional PADI, tenía a su cargo un grupo de siete buceadores que se dirigían hacia el parque subacuático del naufragio del buque Hu Shun Yu.

La joven falleció por ahogamiento durante una salida a un buque hundido frente a Puerto Madryn Facebook

De acuerdo con la reconstrucción preliminar del hecho, recordó ADNSur, al momento de iniciar la inmersión las condiciones de visibilidad en el lugar eran extremadamente reducidas, lo que habría dificultado la supervisión visual directa de todos los integrantes del grupo durante el descenso y la permanencia en el fondo marino.

En ese contexto, Devries y su pareja quedaron sin supervisión directa del instructor. Siempre según la hipótesis fiscal, la joven comenzó a presentar signos de malestar, se quitó el regulador de aire y, en medio del intento de asistencia por parte de su compañero de inmersión, perdió el suministro de oxígeno. La víctima falleció por ahogamiento. Su cuerpo fue hallado dos días después tras una intensa búsqueda.

La Fiscalía sostiene que la conducta atribuida al instructor habría sido contraria a los protocolos de seguridad y a las normas que regulan la actividad del buceo profesional. En ese sentido, se encuadra provisoriamente la acusación en el delito de homicidio culposo, previsto en el artículo 84 del Código Penal argentino, que contempla los casos en los que una persona provoca la muerte de otra por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los deberes de cuidado.

Tal como publicó ADNSur, la calificación es provisoria y podrá ser modificada a medida que avance la investigación, etapa en la que se analizarán peritajes técnicos, testimonios de los participantes de la inmersión y demás elementos probatorios que permitan reconstruir con mayor precisión la secuencia de los hechos.

El cuerpo de Sofía Devries fue hallado tras una intensa búsqueda de dos días Maxi Jonas

Con la resolución judicial, se dio inicio formal a la etapa de investigación preparatoria, durante la cual el Ministerio Público Fiscal profundizará la recolección de pruebas para determinar si existen elementos suficientes que permitan sostener una acusación formal y, eventualmente, requerir la elevación a juicio oral.

En esta instancia, también se evaluará el cumplimiento de los protocolos de seguridad aplicables a la actividad de buceo recreativo y profesional, así como el rol específico del instructor durante la inmersión que terminó con el trágico desenlace.