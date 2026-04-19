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Detectaron una encomienda con fentanilo y en el origen también encontraron propofol y ketamina

El envío llegó a Puerto Madryn desde Paraná, donde estaba la mayor parte de los medicamentos de uso estrictamente médico desviados para su consumo ilegal

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Las ampollas de fentanilo confiscadas en Puerto Madryn
Las ampollas de fentanilo confiscadas en Puerto MadrynPrensa Gendarmería

El hallazgo de una encomienda que contenía ampollas de fentanilo derivó en una rápida investigación que, tras la detención de quien fue a buscar el paquete en la terminal de ómnibus de Puerto Madryn, reconstruyó el recorrido y llegó al punto de partida del envío, en Paraná, donde secuestraron, además de otras monodosis de aquella sustancia tranquilizante, cientos de frascos de propofol, morfina y ketamina.

Según informó la Gendarmería Nacional en un comunicado, la sede fiscal federal descentralizada de Rawson, Chubut, junto a efectivos de esa fuerza de seguridad nacional y de la policía provincial, “avanzaron en una investigación sobre traslados de medicamentos de alto poder anestésico y narcótico”.

Secuestro de fentanilo, propofol y ketamina enviados por encomienda desde Entre Ríos hacia Chubut
Secuestro de fentanilo, propofol y ketamina enviados por encomienda desde Entre Ríos hacia ChubutPrensa Gendarmería

El caso comenzó el jueves pasado con la detención de una persona en la Terminal de Ómnibus de Puerto Madryn y el secuestro, en ese lugar, de una encomienda proveniente de Entre Ríos.

Los frascos de fentanilo confiscados en Puerto Madryn
Los frascos de fentanilo confiscados en Puerto MadrynPrensa Gendarmería

Los efectivos verificaron que el paquete que debía retirar el sospechoso detenido "poseía en su interior 50 ampollas de fentanilo líquido y 10 frascos de remifentanilo en polvo" proveniente de la capital entrerriana.

Secuestro de fentanilo, propofol y ketamina enviados por encomienda desde Entre Ríos hacia Chubut
Secuestro de fentanilo, propofol y ketamina enviados por encomienda desde Entre Ríos hacia ChubutPrensa Gendarmería

Acto seguido, las delegaciones Rawson y Paraná de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de la Gendarmería intercambiaron información e identificaron dos domicilios vinculados al remitente de la encomienda en la provincia de Entre Ríos.

Secuestro de fentanilo, propofol y ketamina enviados por encomienda desde Entre Ríos hacia Chubut
Secuestro de fentanilo, propofol y ketamina enviados por encomienda desde Entre Ríos hacia ChubutPrensa Gendarmería

Los gendarmes inspeccionaron los inmuebles en Paraná vinculados al remitente de la encomienda e incautaron 148 frascos de propofol, 90 ampollas de morfina, 50 ampollas de fentanilo, 25 frascos de ketamina, 15 frascos de remifentanilo, documentación, 15.801.500 pesos, 17.100 dólares, 3200 reales, armas y municiones.

Secuestro de fentanilo, propofol y ketamina enviados por encomienda desde Entre Ríos hacia Chubut
Secuestro de fentanilo, propofol y ketamina enviados por encomienda desde Entre Ríos hacia ChubutPrensa Gendarmería

“La coordinación entre fuerzas de seguridad interprovinciales logró frenar el desvío de anestésicos y narcóticos de alta peligrosidad por su posible consumo fuera del entorno médico”, informó la Gendarmería en un comunicado.

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