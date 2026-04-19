Detectaron una encomienda con fentanilo y en el origen también encontraron propofol y ketamina
El envío llegó a Puerto Madryn desde Paraná, donde estaba la mayor parte de los medicamentos de uso estrictamente médico desviados para su consumo ilegal
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El hallazgo de una encomienda que contenía ampollas de fentanilo derivó en una rápida investigación que, tras la detención de quien fue a buscar el paquete en la terminal de ómnibus de Puerto Madryn, reconstruyó el recorrido y llegó al punto de partida del envío, en Paraná, donde secuestraron, además de otras monodosis de aquella sustancia tranquilizante, cientos de frascos de propofol, morfina y ketamina.
Según informó la Gendarmería Nacional en un comunicado, la sede fiscal federal descentralizada de Rawson, Chubut, junto a efectivos de esa fuerza de seguridad nacional y de la policía provincial, “avanzaron en una investigación sobre traslados de medicamentos de alto poder anestésico y narcótico”.
El caso comenzó el jueves pasado con la detención de una persona en la Terminal de Ómnibus de Puerto Madryn y el secuestro, en ese lugar, de una encomienda proveniente de Entre Ríos.
Los efectivos verificaron que el paquete que debía retirar el sospechoso detenido "poseía en su interior 50 ampollas de fentanilo líquido y 10 frascos de remifentanilo en polvo" proveniente de la capital entrerriana.
Acto seguido, las delegaciones Rawson y Paraná de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de la Gendarmería intercambiaron información e identificaron dos domicilios vinculados al remitente de la encomienda en la provincia de Entre Ríos.
Los gendarmes inspeccionaron los inmuebles en Paraná vinculados al remitente de la encomienda e incautaron 148 frascos de propofol, 90 ampollas de morfina, 50 ampollas de fentanilo, 25 frascos de ketamina, 15 frascos de remifentanilo, documentación, 15.801.500 pesos, 17.100 dólares, 3200 reales, armas y municiones.
“La coordinación entre fuerzas de seguridad interprovinciales logró frenar el desvío de anestésicos y narcóticos de alta peligrosidad por su posible consumo fuera del entorno médico”, informó la Gendarmería en un comunicado.
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