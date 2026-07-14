Qué cambiará este miércoles por la semifinal entre la Argentina e Inglaterra: escuelas, vacaciones y horarios de atención

La selección argentina enfrentará este miércoles, desde las 16, a Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por una de las semifinales del Mundial 2026. El encuentro, uno de los más esperados del torneo, también tendrá impacto en la actividad cotidiana del país, ya que coincidirá con el receso invernal en la mayor parte de las provincias y con modificaciones en el funcionamiento de comercios y otros servicios.

De acuerdo con el calendario escolar, 20 de las 24 jurisdicciones del país estarán de vacaciones cuando se dispute el partido. Esto implica que millones de estudiantes y docentes no tendrán actividad escolar durante el horario del encuentro, mientras que solo cuatro distritos mantendrán el ciclo lectivo con normalidad.

Desde este lunes comenzaron el receso invernal Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Estas provincias se suman a Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe, que iniciaron las vacaciones la semana pasada.

Las únicas jurisdicciones que continuarán con clases serán la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, cuyos calendarios escolares establecen el inicio del receso para el lunes 20 de julio.

En la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Educación confirmó a LA NACION que este miércoles las escuelas funcionarán con normalidad. Según indicaron, no habrá modificaciones generales en la jornada escolar y, durante el horario del partido, cada establecimiento definirá de manera autónoma cómo organizar las actividades, incluida la modalidad de salida de los alumnos.

En la provincia de Buenos Aires tampoco se anunció, hasta el momento, una modificación del calendario escolar ni la suspensión de clases. De este modo, serán las únicas jurisdicciones del país, junto con Chaco y Santiago del Estero, cuyos alumnos asistirán a clases mientras se dispute la semifinal.

La actividad comercial también se verá afectada por el encuentro. Diversas cámaras empresarias resolvieron adecuar los horarios de atención para permitir que empleados y clientes puedan seguir el partido. En ciudades como Rosario y en distintas localidades de La Pampa, entre otras, los comercios implementarán horario corrido y cerrarán alrededor de las 15.30, media hora antes del inicio del encuentro.

En la mayoría de los casos, los locales no reabrirán una vez finalizado el partido. Debido a que el encuentro concluirá cerca del horario habitual de cierre, numerosos comercios optaron por concentrar la atención durante la mañana y las primeras horas de la tarde.

El sistema bancario, en tanto, mantendrá su funcionamiento habitual. Las entidades financieras atenderán en los horarios previstos, que en la mayor parte del país finalizan entre las 13 y las 15, por lo que la atención al público concluirá antes del comienzo del partido sin necesidad de realizar modificaciones especiales.

En la administración pública nacional tampoco habrá cambios. El Gobierno confirmó que no dictará un asueto administrativo para este miércoles. No obstante, como ocurre habitualmente, buena parte de la atención al público finalizará antes del inicio del encuentro debido a los horarios habituales de funcionamiento de los organismos estatales.