Qué dijo la mamá de la chica de 14 años atacada a cadenazos por otra madre: “La podría haber matado”

El miércoles de la semana pasada, en la Escuela Secundaria Nº 16 de Junín, en el norte bonaerense, una mujer irrumpió en un aula y atacó a golpes y con cadenas a una alumna de 14 años. María Laura, madre de la menor agredida, en diálogo con LN+, manifestó: “Mi hija está recuperándose de las heridas de la cabeza, que eran las más grandes: la podría haber matado”.

Maria Laura, madre de la nena agredida

“La otra nena [en alusión a la hija de la agresora] se llama Karen y le decía cosas a mi hija. La molestaba y maltrataba. Un día se cansaron y fueron a buscarla con otras chicas hasta la parada de colectivo, donde le pegaron”, explicó María Laura.

“Por ese motivo, al otro día fue esta mujer y se metió en la escuela. Cuando irrumpió en el aula preguntó por mi hija, y después sacó de la mochila de su nena una cadena para pegarle. Ya estaba todo premeditado”, sostuvo la madre de Luz, la menor agredida.

Horror dentro de un aula: una madre entró a la escuela de su hija y golpeó con una cadena a una adolescente de 14 años

Según María Laura, la madre agresora no quedó detenida porque la carátula judicial no lo permite. “Imaginate que era una mujer de 39 años pegándole a una nena de 14. En la escuela le dijeron a la madre de Karen que la nena ya tenía cansado a todos", detalló la mujer.

En palabras de María Laura, “después de pegarle, la mujer le dijo a mi hija que si el video se viralizaba, la iba a matar”. “Pero estoy tranquila, porque tengo más audios y videos para presentar en la Fiscalía”, remató la madre en su intercambio con LN+.

“En este momento muchos padres y madres de la escuela estamos preocupados. Los chicos no quieren volver a la escuela, ¿o quién va a querer mandar a su hijo a un lugar así?“, concluyó María Laura.