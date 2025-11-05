Qué dijo la mamá de la chica de 14 años atacada a cadenazos por otra madre: “La podría haber matado”

Bullying
Entrá a la guía de Fundación La Nación y encontrá los tips de los expertos sobre cómo prevenir, actuar y encontrar ayuda frente a este problema
El miércoles de la semana pasada, en la Escuela Secundaria Nº 16 de Junín, en el norte bonaerense, una mujer irrumpió en un aula y atacó a golpes y con cadenas a una alumna de 14 años. María Laura, madre de la menor agredida, en diálogo con LN+, manifestó: “Mi hija está recuperándose de las heridas de la cabeza, que eran las más grandes: la podría haber matado”.
“La otra nena [en alusión a la hija de la agresora] se llama Karen y le decía cosas a mi hija. La molestaba y maltrataba. Un día se cansaron y fueron a buscarla con otras chicas hasta la parada de colectivo, donde le pegaron”, explicó María Laura.
“Por ese motivo, al otro día fue esta mujer y se metió en la escuela. Cuando irrumpió en el aula preguntó por mi hija, y después sacó de la mochila de su nena una cadena para pegarle. Ya estaba todo premeditado”, sostuvo la madre de Luz, la menor agredida.
Según María Laura, la madre agresora no quedó detenida porque la carátula judicial no lo permite. “Imaginate que era una mujer de 39 años pegándole a una nena de 14. En la escuela le dijeron a la madre de Karen que la nena ya tenía cansado a todos", detalló la mujer.
En palabras de María Laura, “después de pegarle, la mujer le dijo a mi hija que si el video se viralizaba, la iba a matar”. “Pero estoy tranquila, porque tengo más audios y videos para presentar en la Fiscalía”, remató la madre en su intercambio con LN+.
“En este momento muchos padres y madres de la escuela estamos preocupados. Los chicos no quieren volver a la escuela, ¿o quién va a querer mandar a su hijo a un lugar así?“, concluyó María Laura.
