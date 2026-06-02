El pronóstico del tiempo para este martes 2 de junio en todo el país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico para este martes dos de junio en todo el país y detalló cómo seguirán las condiciones en los próximos días. Además, advirtió que no hay alertas por fenómenos meteorológicos adversos vigentes en ninguna provincia del territorio nacional.

Según el parte del organismo nacional, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires (CABA) se mantendrá en valores similares a los registrados durante las últimas jornadas. Para este martes se prevé una máxima de 15°C y una mínima de 10°C. El cielo permanecerá mayormente nublado durante gran parte del día y recién hacia la noche la nubosidad disminuirá parcialmente. También se esperan vientos de hasta 22 kilómetros por hora.

El miércoles se espera un leve ascenso térmico en la Ciudad, con una máxima de 16°C y una mínima de 12°C. La jornada comenzará con cielo mayormente nublado, que pasará a estar nublado durante las horas centrales del día y parcialmente nublado hacia la tarde y la noche.

El mapa de alertas emitido por el SMN para este dos de junio SMN

En los próximos días las temperaturas continuarán en valores similares, aunque con una tendencia gradual en ascenso desde el jueves y con un pico previsto para el viernes. Luego volverían a descender. En tanto, los vientos seguirán oscilando entre los 7 y los 22 kilómetros por hora y no se esperan precipitaciones sobre la Ciudad en lo que resta de la semana.

El SMN también indicó el pronóstico para este martes en las demás provincias. Córdoba tendrá una temperatura máxima de 16°C y una mínima de 12°C. En Tucumán se esperan 20°C y 15°C; en Santa Fe, 17°C y 12°C; en Entre Ríos, 17°C y 10°C; en Jujuy, 18°C y 14°C; en Salta, 18°C y 11°C; en Misiones, 21°C y 13°C; y en La Rioja, 21°C y 13°C.

Por su parte, Santiago del Estero registrará una máxima de 18°C y una mínima de 15°C. En San Luis se prevén 17°C y 12°C; en San Juan, 19°C y 9°C; en Mendoza, 17°C y 8°C; en Río Negro, 14°C y 10°C; en Chubut, 15°C y 10°C; y en Santa Cruz, 8°C y 5°C.

Semanas de cambios: ¿vuelven las lluvias?

Según anticipó el sitio especializado Meteored, las condiciones del tiempo comenzarán a cambiar durante la segunda mitad de la semana luego de varios días marcados por abundante nubosidad, humedad y escasas lluvias en gran parte del territorio nacional. El cambio favorecerá el regreso de las precipitaciones en distintas regiones del país, especialmente en la zona centro.

El pronóstico del tiempo para los próximos días en el ciudad de Buenos Aires SMN

Los primeros indicios de esta modificación se observarán el jueves, cuando aumente de manera significativa la probabilidad de lluvias sobre sectores de La Pampa y de la provincia de Buenos Aires.

En tanto, entre el jueves y el fin de semana, los mayores acumulados de precipitaciones se prevén sobre el centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires, sectores de La Pampa y el sur de Córdoba. En esas regiones podrían registrarse entre 20 y 50 milímetros de lluvia. En ese marco, ciudades como Tandil, Mar del Plata y otras localidades bonaerenses aparecen entre las que podrían recibir los valores más elevados.