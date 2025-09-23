En el último parte médico sobre el estado de salud de Thiago Medina, el exparticipante de Gran Hermano que hace una semana permanece internado en grave estado tras protagonizar un brutal choque con su moto, los médicos que lo atienden indicaron que padece atelectasia, una complicación pulmonar.

“Se presentó un tapón de moco que está siendo tratado con kinesiología. Hoy el foco está en sus pulmones, necesitamos que sanen”, precisó este lunes la expareja del joven y madre de sus hijos, Daniela Celis.

“Thiago continúa sin requerimientos de drogas para mantener su presión. Permanece con respirador, sedado, en terapia intensiva, sigue con antibióticos”, escribió en una historia en su cuenta de Instagram. A modo de cierre, expresó: “Pedimos oración para que con fe tengamos un mejor diagnóstico. Esperamos evolución”.

Qué es la atelectasia, la complicación pulmonar que sufre Thiago Medina. @danielacelis01

Qué es la atelectasia

De acuerdo con la Clínica Mayo, la atelectasia es el colapso del pulmón o de una parte de ese órgano que se llama lóbulo. Surge cuando los pequeños sacos de aire que hay dentro, los alvéolos, pierden aire. Esta afección puede dificultar la respiración.

Se trata de una de las complicaciones respiratorias más comunes después de las cirugías. También es una posible complicación de otros problemas respiratorios, como la fibrosis quística, los tumores de pulmón, las lesiones en el tórax, el líquido en los pulmones y la debilidad respiratoria. Asimismo, se puede padecer atelectasia si se inhala un objeto extraño.

Qué es la atelectasia, la complicación pulmonar que sufre Thiago Medina Chinnapong - Shutterstock

Qué le pasó al joven exGran Hermano

Qué es la atelectasia, la complicación pulmonar que sufre Thiago Medina (Fuente: Instagram/@thi4go_km)

Hace aproximadamente una semana que Medina se encuentra internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de la localidad de Moreno, luego de protagonizar un accidente con su moto.

Con el pasar de los días, su evolución fue lenta y hasta atravesó una intervención quirúrgica de su parrilla costal, a fin de proteger algunos órganos dañados, como sus pulmones, que estancan su progreso médico y complican su salud.