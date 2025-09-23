Qué se sabe de Thiago Medina internado en terapia intensiva tras el accidente

Thiago Medina protagonizó hace más de una semana un siniestro vial en moto en la intersección de la avenida San Martín y La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez, en el partido de Moreno. Desde entonces permanece internado en terapia intensiva, con respirador y sedado, en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde fue intervenido quirúrgicamente dos veces.

De acuerdo con la investigación, el cruce donde se produjo el choque tenía poca señalización, lo que podría haber contribuido al impacto, y forma parte de la investigación en curso.

Informe sobre Thiago Medina

Su estado de salud

“El día de hoy Thiago continúa sin requerimientos de drogas para mantener su presión. Continúa con respirador y sedado, en terapia intensiva. Sigue con antibióticos”, detalló Daniela Celis, su expareja.

“Se presentó un tapón de mocos, atelectasia, que está siendo tratado con kinesióloga”, remarcó la exGranHermano y subrayó: “Hoy el foco está en sus pulmones. Necesitamos que sanen. Pedimos oraciones para que con fe tengamos un mejor diagnóstico. Esperamos evolución”.

El viernes Medina fue intervenido quirúrgicamente por segunda vez. De acuerdo a lo que expresó la influencer, “fue una cirugía sin complicaciones” y los médicos lograron una “buena reparación de la parrilla costal”.

En ese sentido, desde el Hospital, emitieron un comunicado donde especificaron que la operación “duró cuatro horas y media” y que “se mantuvo hemodinámicamente estable, sin intercurrencias”.

Lesiones graves

El impacto dejó al joven de 22 años con la fractura de seis costillas y politraumatismos que comprometieron algunos órganos vitales. En una intervención de urgencia, las autoridades médicas decidieron extirparle el bazo. Asimismo, informaron que sufrió daños severos en su pulmón.

Continúa la ‘campaña de oración’

Por iniciativa de Daniela Celis, familiares, amigos, celebridades y fanáticos de Gran Hermano utilizaron sus perfiles de Instagram para compartir historias promoviendo oraciones por la mejora de la salud de Thiago Medina.

Nuevo video del choque

En las últimas horas se conoció un nuevo vídeo, que reprodujo LN+, que muestra los momentos previos al choque que Thiago Medina sufrió. Las imágenes exhiben que el exparticipante de Gran Hermano circuló -al menos en este tramo registrado por las cámaras del municipio- a una velocidad superior a la del resto de los vehículos.

La fiscalía investiga el siniestro

Apoyada en una incipiente reconstrucción de la escena del siniestro, la Fiscalía investiga, por estos momentos, la causa del accidente. De acuerdo con las primeras informaciones, el cruce donde se produjo tenía poca señalización, lo que podría haber contribuido al impacto.

Lo que se presume es que el vehículo quería hacer un giro a la izquierda, puso el guiño, emprendió la maniobra y, segundos después, fue embestido violentamente por la moto de Thiago en la parte trasera.

Romina Uhrig reveló el último mensaje que le envió Thiago Medina antes del accidente

La salud de Thiago Medina mantiene en vilo al ambiente artístico y, sobre todo, a los amigos que hizo durante Gran Hermano 2022.

En diálogo con A la Barbarossa (telefe), Romina Uhrig, que mantiene una gran amistad con el influencer desde su participación en el reality, relató cómo se enteró del hecho y recordó el último mensaje que recibió de él. “Me llaman del hospital porque no se podían contactar con la familia y, como ellos tenían mi contacto porque yo trabajé ahí en Moreno, se comunican conmigo y justo me entero lo que le había pasado a Thiago. Ahí llamo a Dani, que también se entera justo en el momento, porque lo empezó a llamar a él y le parecía raro que él no llegue a la casa, ya que habían pasado dos horas. Y la atienden también en el hospital y le cuentan todo esto”, comentó ante la atenta mirada de los participantes del programa que conduce Georgina Barbarossa.

Romina contó que antes del trágico accidente había hablado con él. “Fue horrible porque yo justo ese día a la noche estuve hablando con Thiaguito. Estuvimos charlando, le conté que me iba a la costa y cuando yo subo la historia que me estaba yendo, él me pone: ‘Ro, pasala lindo con las nenas, disfrutalo’. Y yo no le respondí porque estaba manejando, y me quedó esa sensación fea de no responder”, reveló sobre la charla que tuvo con su amigo.