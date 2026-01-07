Qué personas deberían vacunarse tras la llegada de la “súper gripe H3N2″ a la Argentina

Jorge Tartaglione advirtió en LN+ que se trata de un virus altamente contagioso; ante un aumento importante de casos en el mundo y la detección del cuadro en el país, recomendó especial atención a grupos de riesgo y a quienes viajen al exterior
- 2 minutos de lectura'
Ante un aumento importante de la “súper gripe” H3N2 y su llegada a la Argentina, el cardiólogo Jorge Tartaglione pidió no subestimar el cuadro y reforzar las medidas de prevención en medio de la confirmación de casos en el país, según el último Boletín Epidemiológico Nacional.
En una entrevista en LN+, el médico enfatizó: “No hay que minimizarlo”, y explicó que su alta capacidad de contagio puede generar un fuerte impacto en el sistema sanitario.
Tartaglione señaló que se trata de una mutación de la influenza A que “se hizo muchísimo más contagiosa”, lo que eleva el número de consultas e internaciones cuando comienza a circular.
Quiénes deberían vacunarse
El especialista detalló que la vacunación es especialmente importante para los grupos de mayor riesgo, aun cuando la cepa que ya circula localmente no coincide plenamente con la vacuna actual, cuya actualización llegará más adelante.
Entre quienes deberían priorizar la inmunización, mencionó:
- Personas mayores de 65 años
- Niños pequeños
- Pacientes con enfermedades crónicas, como cardíacos, hipertensos o diabéticos
- Personas con sistemas inmunológicos comprometidos
En estos casos, según precisó, la gripe puede provocar complicaciones más severas y acelerar cuadros preexistentes.
Viajes y circulación viral
Tartaglione también hizo foco en quienes planean viajar a países donde ya se registra la circulación del virus. “Si vas a viajar a Brasil, Bolivia o México, vacunate si no tenés el plan de vacunación”, recomendó.
A pesar de que aclaró que la vacuna específica para la cepa que se espera en la Argentina recién estaría disponible en febrero, sostuvo que contar con el esquema al día sigue siendo una herramienta clave para reducir cuadros graves.
Síntomas y prevención
La sintomatología de la H3N2 no difiere de la gripe tradicional, según detalló el cardiólogo:
- Fiebre
- Tos
- Dolor de garganta
- Cansancio general
Por último, recordó que la prevención cotidiana sigue siendo fundamental: lavado frecuente de manos, higiene de superficies y celulares y vacunación cuando esté indicada.
- 1
Reivindicar “a los perseguidos por los nazis”. Un país europeo facilita reconocer la nacionalidad a sus descendientes
- 2
“Está cansada y con dolores”: la delicada salud de una de las niñas sobrevivientes de la enfermera asesina de Córdoba
- 3
Entre Ríos: se cayó al agua con un bebé en brazos sin saber nadar y un hombre se tiró para rescatarlos
- 4
Tienen entre 60 y 70 años: veteranos de Malvinas argentinos e ingleses se unen en una gesta inédita a la cima del Aconcagua