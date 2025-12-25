Cuándo podría llegar la “súper gripe” H3N2 a la Argentina

La llamada “súper gripe” H3N2, una mutación de la influenza A que ya genera preocupación a nivel mundial, podría llegar a la Argentina antes de lo habitual, según explicó el cardiólogo Jorge Tartaglione en una entrevista en LN+. El especialista advirtió que no se trata de un cuadro mortal ni comparable con el Covid-19, pero sí de una variante que exige atención: “No hay que minimizarlo”, sostuvo.

Tartaglione precisó que el principal problema no es la letalidad del virus, sino su velocidad de propagación. “No es una gripe mortal ni se relaciona con el Covid, pero sí es altamente contagiosa y tiene gran impacto en el sistema sanitario porque lo colapsa”, explicó.

En ese sentido, señaló que el adelantamiento de los picos gripales en otros países obliga a mirar el escenario con anticipación y preparación en la Argentina.

Gripe H3N2: la variante K, muy cerca de la Argentina

Cuándo podría llegar la “súper gripe” a la Argentina

El especialista indicó que, si bien la gripe es estacional, podría adelantarse y comenzar a circular en febrero o marzo, especialmente en un contexto de viajes internacionales y circulación viral activa en la región.

Tartaglione remarcó que los grupos de mayor riesgo siguen siendo las personas mayores de 65 años y los niños pequeños, además de quienes padecen enfermedades crónicas.

La sintomatología, aclaró, no difiere de la gripe tradicional:

Tos

Dolor de garganta

Fiebre

Cansancio general

“Hay que estar atentos a estas poblaciones”, insistió, y recomendó no subestimar los síntomas, especialmente si aparecen de forma repentina o intensa.

En medio de las fiestas, el médico recomendó utilizar barbijo en caso de presentar síntomas Shutterstock

Vacunación, viajes y cepas

El cardiólogo explicó que uno de los desafíos es que la cepa que circularía en la Argentina no coincide con la vacuna actual, ya que la nueva formulación recién estaría disponible en febrero. Aun así, recomendó la vacunación en situaciones específicas: “Si vas a viajar a Brasil, Bolivia o México, vacunate si no tenés el plan de vacunación”, subrayó.

Además, sugirió que pacientes con problemas cardíacos, hipertensión o diabetes se vacunen de manera preventiva, debido al impacto que los cuadros gripales pueden tener en su salud.

Prevención y cuidado

Finalmente, Tartaglione recordó que, mientras circulan distintos virus respiratorios en el país, la prevención sigue siendo fundamental. “Esta gripe es una mutación de influenza A que se hizo muchísimo más contagiosa”, afirmó, y enumeró las medidas básicas para reducir el riesgo: