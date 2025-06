Qué es Ozempic, el medicamento contra la diabetes y la obesidad

El medicamento Ozempic, originalmente destinado al tratamiento de la diabetes tipo 2, atrajo la atención por sus efectos en la pérdida de peso. Y, ante eso, muchos se preguntan qué es exactamente Ozempic y cómo funciona.

El Ozempic y otros medicamentos son muy populares para la diabetes y la pérdida de peso. GETTY IMAGES

¿Qué es Ozempic y cómo actúa en el organismo?

Ozempic pertenece a una clase de medicamentos llamados agonistas del receptor GLP-1. Estos fármacos imitan la acción de una hormona natural del cuerpo humano, la GLP-1. En 2017, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA por sus sílabas en inglés) aprobó Ozempic para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Sin embargo, su uso se extendió para la pérdida de peso, incluso fuera de las indicaciones originales.

Otros medicamentos similares son Wegovy (aprobado para perder peso y reducir riesgos cardiovasculares), Mounjaro (para la diabetes tipo 2) y Zepbound (autorizado para la pérdida de peso). Todos estos se administran mediante inyecciones semanales.

Wegovy es un medicamento similar al Ozempic que se utiliza para perder peso y disminuir los riesgos cardiovasculares Amanda Andrade-Rhoades - FR171810 AP

Tanto Wegovy como Ozempic contienen semaglutida, una sustancia que imita la hormona GLP-1. Esta hormona estimula la producción de insulina en el páncreas y ralentiza el vaciado del estómago, lo que genera una sensación de saciedad más rápida y duradera. Mounjaro y Zepbound, por su parte, utilizan tirzepatida para simular tanto la GLP-1 como otra hormona, la GIP.

Un aspecto clave es que la semaglutida y la tirzepatida actúan también en el cerebro y disminuyen las señales de hambre mientras que silencian lo que algunos usuarios describen como el “ruido de la comida”.

¿Es Ozempic efectivo para todos?

No todos los pacientes responden de la misma manera a estos fármacos. En ensayos clínicos, un pequeño porcentaje de participantes no experimentó una pérdida de peso significativa ni mejoras notables en el control de la glucemia. Scott Hagan, profesor adjunto de medicina de la Universidad de Washington, señala: “Aún no hemos averiguado quién responderá bien”.

Muchas personas utilizan Ozempic para perder peso de manera rápida Thinkstock

A pesar de esto, para muchos pacientes los resultados pueden ser sorprendentemente positivos. Un análisis del estudio más extenso sobre la semaglutida reveló que los participantes que tomaron el medicamento durante cuatro años lograron perder, en promedio, un 10% de su peso corporal y mantuvieron esa pérdida. Un ensayo sobre la tirzepatida mostró que aquellos que recibieron la dosis más alta perdieron alrededor del 18% de su peso corporal en 72 semanas.

Melanie Jay, directora del Programa Integral sobre Obesidad de NYU Langone, califica estos medicamentos como “revolucionarios”.

¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes de Ozempic?

Los efectos secundarios suelen ser más intensos al inicio del tratamiento y al aumentar las dosis gradualmente durante los primeros meses. Entre los más comunes se encuentran:

Náuseas

Vómitos

Diarrea

Estreñimiento

Reflujo ácido

Dolor y malestar estomacal

Fatiga

Mareos

Dolores de cabeza

El medicamento puede traer efectos secundarios como vómitos y náuseas Photo Nature Travel - Shutterstock

Los pacientes con diabetes tipo 2 tienen un mayor riesgo de hipoglucemia (niveles bajos de azúcar en sangre). En casos raros, reportaron pancreatitis y problemas de vesícula biliar o riñón.

La pérdida rápida de peso también puede tener efectos secundarios, como la caída del cabello y la pérdida de masa muscular, lo cual es especialmente preocupante en personas mayores con riesgo de fragilidad, según Hagan.

¿Durante cuanto tiempo se toma el Ozempic?

Según Hagan, los fármacos como Ozempic se consideran recetas indefinidas, similares a los medicamentos para la presión arterial o las estatinas. Al suspender el tratamiento, los efectos desaparecen. Es común que las personas que toman estos medicamentos alcancen una meseta en la pérdida de peso, pero al dejar de tomarlos, suelen recuperar parte del peso perdido.

Aún no se conocen los efectos a largo plazo del medicamento Ricardo Rubio - Europa Press - Ricardo Rubio - Europa Press

Dado que estos medicamentos son relativamente nuevos, aún se desconocen sus efectos a largo plazo, según los expertos. Esta incertidumbre es una de las razones por las que los médicos consideran estos fármacos como “medicamentos para enfermedades graves”, no como una solución para perder unos pocos kilos, según explica Melanie Jay.

Cabe destacar que es fundamental siempre consultar con el médico de cabecera antes de sumar nuevos medicamentos o tratamientos para tener la opinión profesional adecuada.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.