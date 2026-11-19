USHUAIA.- La presencia de Bill Gates, cofundador de Microsoft y uno de los hombres más ricos del mundo, sorprendió ayer a la ciudad más austral del planeta. El empresario estadounidense fue fotografiado en la zona portuaria de la capital fueguina, donde permaneció durante gran parte del día y, según trascendió, también habría realizado recorridos en helicóptero.

La imagen fue tomada a plena luz del día, con el canal Beagle de fondo y un cielo despejado. Allí se observa a Gates, de 71 años, caminando por una de las pasarelas del puerto acompañado por otro hombre. Vestía un suéter oscuro y llevaba un abrigo sobre el brazo mientras avanzaba frente a los locales comerciales y puestos de recuerdos ubicados en el muelle.

La visita no fue anunciada oficialmente y, hasta el momento, no trascendieron detalles sobre los motivos del viaje ni sobre la duración de su estadía en Tierra del Fuego.

Coincidencia con los megayates de Fertitta

La llegada del magnate coincide con la presencia en Ushuaia de dos embarcaciones vinculadas al empresario estadounidense Lorenzo Fertitta, quien junto a su hermano Frank Fertitta fue propietario de la Ultimate Fighting Championship (UFC), la principal organización de artes marciales mixtas del mundo, hasta su venta en 2016.

Entre las embarcaciones se encuentra el Lonian, un megayate de 87 metros de eslora construido por el astillero neerlandés Feadship en 2018 y valuado en alrededor de US$160 millones.

Bill Gates sorprendió ayer a los vecinos de Ushuaia Redes

Junto a él también permanece amarrado el Hodor, una embarcación de apoyo de 66 metros construida por el astillero español Armón y botada en 2019. Este tipo de buques, conocidos como “shadow vessels” o embarcaciones sombra, suelen transportar helicópteros, lanchas rápidas, vehículos y equipamiento destinado a expediciones en destinos remotos, acompañando al yate principal durante sus travesías.

Si bien no existe confirmación oficial de un vínculo entre la estadía de Gates y la presencia de estas embarcaciones, la coincidencia temporal alimentó las especulaciones en una ciudad acostumbrada a recibir visitantes de alto perfil vinculados al turismo internacional y a las expediciones hacia la Antártida.

Por ahora, el viaje de Gates permanece rodeado de discreción. Su paso por el muelle fue uno de los pocos momentos en los que pudo ser observado públicamente durante su estadía en el extremo sur del continente.