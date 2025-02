Qué le pasa a los riñones si tomás café todos los días

Empezar el día con un café es uno de los hábitos más arraigados en algunas personas porque se asocia con una sensación de mayor energía y hasta más felicidad. El efecto en los riñones fue motivo de estudio por profesionales de la salud. En tanto, algunas investigaciones sugieren que tomar la bebida de manera moderada podría ser bueno para los riñones.

Cuidar la salud renal es clave ya que estos dos órganos en forma de frijol están ubicados uno a cada lado de la columna y se encargan de filtrar alrededor de media taza de sangre por minuto, eliminando los desechos y el exceso de agua para producir la orina.

Los riñones también son importantes porque producen hormonas que ayudan a controlar la presión arterial, a producir glóbulos rojos y mantener los huesos fuertes y saludables.

¿Es bueno para los riñones tomar café todos los días?

Una investigación de la Universidad John Hopkins encontró que el consumo diario y moderado de café podría disminuir hasta en un 15% el riesgo de una lesión renal aguda. El riesgo puede ser menor en las personas que beben dos o tres tazas al día, con una reducción de entre 22 y 23%.

El autor del estudio publicado en la Kidney International Reports, el doctor Chirag Parikh, director de la División de Nefrología y catedrático de medicina en la Universidad John Hopkins, señala que ya se había demostrado antes que el café podría prevenir enfermedades crónicas y degenerativas como la diabetes tipo 2, la enfermedad cardiovascular y las hepatopatías.

La lesión renal aguda es un daño repentino en la capacidad de los riñones para funcionar, explica el Manual MSD y se considera una disfunción abrupta de los riñones que ocurre en el lapso de unas cuentas horas o días. Se trata de un riesgo alarmante porque conlleva la acumulación de productos de desecho en la sangre.

La lesión renal aguda es un daño repentino en la capacidad de los riñones para funcionar

¿Significa que puedo tomar mucho café? No, de hecho, otros estudios señalan que un consumo elevado de café puede aumentar el riesgo de hipertensión y daño renal. Por otro lado, la cafeína puede actuar como un diurético suave, lo que incrementa la orina y afecta el equilibrio de los líquidos del cuerpo, además de que será incómodo pasar mucho tiempo en el baño.

¿Cuánto café es demasiado para los riñones?

La Clínica Mayo menciona que hasta 400 miligramos de cafeína al día parece ser una cantidad segura para la mayoría de los adultos sanos. Esto equivale a aproximadamente cuatro tazas de café máximo.

Los niños no deben tomar café bajo ninguna circunstancia y las mujeres embarazadas o que están tratando de quedar embarazadas deben liminar su consumo de café a menos de dos tazas al día, aunque se debe consultar antes al médico.

Tomar más de cuatro tazas al día puede tener efectos negativos como:

Dolor de cabeza

Insomnio

Nerviosismo

Irritabilidad

Necesidad frecuente de orinar

Taquicardia

Temblores

Tomar más de cuatro tazas al día puede tener efectos negativos como dolor de cabeza

Hay personas más sensibles a la cafeína que otras, por lo que en algunos casos una sola taza de café puede causar efectos no deseados, principalmente agitación o ansiedad e insomnio.

Además, los pacientes con enfermedades renales, con mayor razón deben moderar su consumo de café ya que el alto contenido en cafeína aumenta la hipertensión y puede causar una hiperfiltración que, a largo plazo, va a producir un deterioro del riñón o un empeoramiento del daño.

Un consumo moderado de café no es perjudicial para la mayoría de las personas y hasta podría tener beneficios en los riñones

En general, un consumo moderado de café no es perjudicial para la mayoría de las personas y hasta podría tener beneficios en los riñones, no obstante, la clave está en no tomar demasiado y en evitar bebidas con cafeína que puedan tener ingredientes poco saludables, como exceso de azúcares o taurina.

