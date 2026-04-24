Apagón meteorológico: qué es y qué vuelos se verán afectados por la protesta del Servicio Meteorológico Nacional

Los delegados gremiales del Servicio Meteorológico Nacional convocan a un cese de actividades que afecta el suministro de información climática en todo el territorio, una acción denominada Apagón meteorológico, que surge ante el conflicto laboral por la baja de contratos en la planta estatal.

La interrupción de los servicios técnicos ocurre en el marco de un plan de reforma administrativa que impulsa el Poder Ejecutivo.

Apagon meteorologico

La protesta tendrá lugar el viernes 24 de abril, donde el cese de la difusión de información climática iniciará a las 5 de la mañana y terminará a las 12 del mediodía. Durante estas siete horas, los canales de comunicación habituales no publican datos sobre el estado del tiempo ni advertencias oficiales.

Los trabajadores del SMN confirmaron la realización de este Apagón Meteorológico Nacional con el objetivo de reclamar por la desvinculación de al menos 140 personas de la planta estatal.

El impacto de la protesta alcanza de forma directa a las terminales aéreas de todo el país, ya que los especialistas advierten que la falta de datos técnicos impide la operación segura de las aeronaves. En su página de Instagram, los trabajadores afirmaron: “Sin meteorología no hay vuelos” y agregaron: “ajustes, despidos y precarización ponen en riesgo la aviación”.

La empresa Aeropuertos Argentina 2000 califica esta situación como inédita, ya que la suspensión de servicios afecta a los vuelos comerciales, pero excluye a los vuelos sanitarios y humanitarios.

Los motivos de la protesta

El conflicto surge por la aplicación de un plan de modernización que exige el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. En este marco, el director del organismo, Antonio José Mauad, entregó la lista de empleados civiles para su desvinculación tras el pedido de la cartera que dirige Federico Sturzenegger.

Fuentes vinculadas con el proceso de achicamiento señalaron a LA NACION: “Se elaboró una lista de 140 personas que van a ser desvinculadas del organismo. El Ministerio de Defensa está cumpliendo un pedido del Ministerio de Desregulación”. Esta cifra representa la primera de dos tandas de despidos que alcanzaría a 240 trabajadores sobre una planta total de 972 personas, donde 780 son trabajadores son civiles. Luego del recorte, la dotación de personal civil será de 540 empleados.

Los vuelos serán cancelados durante el 24 de abril debido al apagón meteorológico ricardo-pristupluk-11511

Los servicios que dejaran de funcionar durante el apagón meteorológico

La interrupción de tareas elimina el acceso a herramientas fundamentales para diversos sectores productivos, ya que sin datos del tiempo, no hay actualizaciones de pronósticos ni alertas vigentes. El cese de actividades cancela la atención y los servicios para el agro, el transporte, la energía y los barcos.

Esta situación ocurre tras la baja de más de 900 servicios en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en medio de los recortes sobre el organismo que se ejecutan desde 2024.