Qué pasa con los chicos en países que exigen certificado de vacunación para el ingreso de turistas

Después de tanto tiempo, la familia de Román P. pedía vacaciones. Y la propuesta que ganaba más adeptos en su casa era ir a Alemania , donde está viviendo su hija mayor, a la que no ven hace tres años. Sin embargo, las dudas a la hora de moverse por Europa tenían que ver con la más chica de sus hijas, Ana, de 11 años, la única de la casa que no está vacunada. Y entonces empezó a preguntar entre sus conocidos. ¿Alguien sabe si los países que exigen vacunas a turistas permiten el ingreso de menores no vacunados? Su pregunta tenía lógica, ya que en otros países las vacunas para los chicos están disponibles, pero no pasa lo mismo en la Argentina, donde solo se está vacunando por el momento a niños con comorbilidades. Finalmente un llamado a la embajada resolvió la inquietud: este país no exige a los menores de 12 años el certificado de vacunación, aunque sí deben presentar certificado los adultos que los acompañan, además de los test correspondientes

“Las personas que no han cumplido 12 años de edad y que no han sido vacunadas pueden ingresar al país acompañadas de por lo menos un progenitor vacunado completamente y presentando el comprobante de una prueba (PCR o de antígenos)”, se lee en el sitio oficial al que los remitieron.

No son pocos los que por estas horas, en el momento de planificar un viaje se hacen la misma pregunta, sobre todo desde que en muchos países comenzó a regir el pasaporte sanitario. Sin embargo, según se informa en la Dirección Nacional de Migraciones, la mayoría de los países no exige que los más chicos estén vacunados, aunque como las condiciones varían de país en país, conviene siempre hacer la consulta antes de sacar los pasajes, sobre todo porque las medidas contra el Covid-19 son muy dinámicas y las políticas de ingreso se van actualizando. Por ejemplo, algunos países exigen cuarentena, otros no y las condiciones para las pruebas previas al ingreso van cambiando.

Desde la página de Migraciones se puede consultar un listado actualizado de los requisitos que impone cada país al ingreso con menores, así como también qué tipo de vacunas son aceptadas por cada Estado.

“En el marco de la pandemia, muchos países continúan imponiendo restricciones para el ingreso de extranjeros. Se tratan de medidas sanitarias tendientes a evitar la propagación del Covid-19, que pueden afectar las posibilidades de ingreso al país de muchos argentinos”, dice el comunicado de Migraciones. Y ofrece un link para consultar por cada país. En todos los casos, además de ofrecer un resumen de la situación epidemiológica de cada destino, también hay links del Gobierno de cada país en los que se explican quiénes y en qué condiciones pueden ingresar. De todas formas, siempre es recomendable consultar a las autoridades diplomáticas de cada país para estar seguros.

Los requisitos según los países

Para ingresar a España , según esta información, los chicos “menores de 12 años están exentos de presentar los certificados descritos, aunque deben disponer del código QR para el ingreso”, se explica. Y se aclara que la Argentina se encuentra en el listado de países de riesgo extracomunitarios, aunque recientemente se modificó la obligatoriedad de la cuarentena al ingresar.

Italia incorporó los vuelos “covidtested” en los que si los pasajeros no registran rastros de Covid-19, pueden ingresar a Italia sin realizar ninguna cuarentena. Sin embargo, la Argentina se encuentra en la Lista E de países lo que implica que sólo se puede viajar hacia Italia por razones específicas: “trabajo, razones de salud, razones de estudio, urgencia absoluta, regresar a su domicilio, hogar o residencia”, se detalla. Además, a partir del 6 de agosto, la entrada a estadios, museos, teatros, cines, centros de exposiciones, piscinas y gimnasios para mayores de 12 años sólo se permite mediante la presentación de un “pase verde”, que es una extensión del certificado digital Covid de la UE.

Desde el Consulado Italiano se informa que “dada la actual pandemia en curso, los interesados en viajar a la República Italiana deberán contactarse con el Consulado Italiano más cercano a su domicilio. Se informa que de momento no es posible ingresar a Italia por turismo”.

Para ingresar a Israel es necesario realizar una cuarentena y los viajeros serán monitoreados digitalmente para evitar que la rompan. No se exige certificado de vacunación ni a mayores ni a menores, aunque sí se debe contar con la aprobación de la solicitud de viaje del Gobierno previamente. Los argentinos pueden ingresar al país ya que la Argentina fue recalificada como zona de riesgo medio.

Viajar a Francia por turismo en este momento no es posible. “Viajeros provenientes de países de ‘lista roja’ están sujetos a medidas sanitarias específicas debido a la circulación de diversas variantes en sus territorios. La Argentina se encuentra en dicha lista. Si se encuentra vacunado, sólo puede viajar por motivos fundados, presentar PCR negativo de las 48 horas previas al vuelo y aislarse siete días”, informa la página de Migraciones.

Sobre Estados Unidos , el informe advierte que la variante delta representa el 85% de los casos registrados y que rige una alerta por un aumento significativo de casos en niños. Los argentinos pueden ingresar a los Estados Unidos cumpliendo con los requerimientos, sin necesidad de estar vacunados previamente. Se debe presentar certificado de Covid-19 negativo al arribo, realizado máximo tres días antes de la salida del primer punto de embarque y completar un formulario de declaración jurada y certificación antes de la salida. Aplica a todas las personas a partir de los dos años de edad. Además, algunos estados requieren medidas adicionales, que conviene consultar.

Consultas en las agencias

Desde las agencias de viajes, advierten que la consulta sobre los requerimientos y las vacunas en menores suelen ser una consulta de aquellos que quieren viajar. Por esa razón, en Despegar, por ejemplo, armaron un portal desde el que se puede consultar todos los requisitos para cada destino.

Desde Avantrip explican que siempre conviene consultar las restricciones antes de armar un viaje. “Cada país es tiene sus propias reglas y lo mejor es siempre consultar con el consulado en el país de destino y cerca de la fecha de viaje, dado que si se realiza con meses de anticipación y las condiciones cambian la sorpresa aparece a último momento y puede complicar el viaje. Pero existen algunas reglas/normas generales que pueden ayudar a responder el tema”, dice Esteban Martínez Llorca, gerente de operaciones de Avantrip.

Y aclara que varios países de Europa, que suelen ser los más rigurosos con las normativas, no exigen ni PCR ni análisis de antígenos a menores para viajar. ”Puede que varíe el concepto de a qué edad se considera menor una persona pero la barrera suelen ser los 12 años. Respecto de los certificados de vacunación de los menores rige la misma lógica que con los testeos: los menores en la mayoría de los casos no tiene que presentarlos”, dice.