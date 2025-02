Qué piden los actores del juego para combatir las apuestas ilegales

El panorama no es sencillo. Cada vez que se denuncia un sitio de apuestas ilegal, se pone en marcha todo un operativo judicial para cerrarlo. Pero los tiempos de la Justicia son más lentos que los delincuentes. Mientras logran da de baja un sitio, ya se abrieron diez con distinta dirección de internet.

Es por eso el encuentro que se realizó ayer, en el marco del Día Internacional del Juego Responsable en el Hipódromo de Palermo con los distintos actores que participan del mercado legal del juego y los entes de control y autoridades regulatorias, lo que quedó en claro es que el camino debe ser otro, más ágil, sobre todo si se quiere atacar de lleno a los sitios de apuestas ilegales que se volvieron tan populares entre los adolescentes y que están haciendo estragos en miles de economías familiares.

El panorama es claro, según plantearon los representantes de tres sitios de apuestas legales presentes en el encuentro, de BetWarrior, Betsson y Bplay: el mercado legal representa solo el 30% del negocio de las apuestas. La mayor parte de las operaciones, el 70%, transcurre en sitios ilegales, sin controles, donde no se verifica la edad ni la identidad de quien apuesta y tampoco se garantiza el respaldo detrás de los premios que se ofrecen, entre otras cuestiones.

Sin embargo, el panorama podría ser otro, si se impulsaran algunas de las medidas que reclamaron los actores del mercado del juego legal, que participaron ayer de la jornada, entre ellos trabajadores de empresas de juego legal, loterías de todo el país, la Asociación del Fútbol Argentino y expertos en medicina y psicología.

Ida López, presidenta de la Lotería de Mendoza y de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (Alea) apuntó a los cambios que se vienen pidiendo del sector, entre ellos, que el Congreso avance en una ley de juego a nivel nacional, ya que hasta ahora está regulada por las provincias y que se modifique el artículo 301 bis, del Código Penal, para que se incluyan sanciones para quien promocione sitios ilegales de apuesta, como hoy son los influencers, con penas de prisión efectiva, ya que los influencers hoy son la puerta de entrada para miles de personas al mundo de las apuestas ilegales.

“La Justicia trabaja y procede cada vez que presentamos una denuncia. Fue un avance enorme del año pasado, que pueda actuar el fiscal de oficio, sin tener que esperar una sentencia, para bloquear un sitio, pero de todas formas siempre corremos por detrás. Lo que estamos reclamando es que se habilite una vía administrativa para intervenir ante una denuncia, ya que es la autoridad de aplicación, en este caso los Casinos provinciales, quien constatan la existencia del delito. Hoy, tenemos que esperar que la Justicia notifique al Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) y a su vez, que este informe a las más de 1000 prestadoras del servicio de internet la UGL de la página denunciada, para su bloqueo. Informa, porque como no tiene poder de policía no puede notificar. A partir de allí, cada prestadora decide si bloquea o no el sitio. En consecuencia, llegamos muy tarde. Por eso, le pedimos a las autoridades y a los legisladores que impulsen las reformas necesarias para que estos sitios se puedan bloquear de inmediato, sin necesidad de judicializar el caso”, apunta López.

Y mencionó cómo en algunas jurisdicciones, como en la ciudad de Buenos Aires y en Mendoza, se bloquea el acceso a los sitios denunciados en las escuelas. En Mendoza, el bloqueo alcanza los espacios públicos de toda la ciudad, para que por ejemplo no se pueda apostar en una plaza

Otro de los cambios que se espera para ganar la lucha contra los sitios ilegales de apuesta es que se avance en esta ley para que habilite al Banco Central a bloquear las transferencias de cuentas bancarias o no bancarias registradas a nombre de menores de edad a sitios ilegales. “Parece sencillo, pero hoy, sin una orden judicial no lo pueden hacer”, agrega López.

“Hoy el 99% de los fondos para sitios ilegales llegan mediante una transferencia. Es allí donde el Banco Central podría intervenir y jugar un rol fundamental”, apuntó Gonzalo Chepare, de Betsson Group, uno de los sitios legales de apuestas que participaron en la jornada.

Denuncias y bloqueos

Daniel Di Lena, vicepresidente de la Lotería de Santa Fe, aportó datos de las denuncias que llevaron adelante desde su provincia. “Algunas de las cuestiones que más me preocupan, si bien hemos avanzado en convenios, podríamos tener mejores resultados. Me refiero específicamente al trabajo con el Enacom y con el BCRA. Estamos trabajando con campañas de prevención y la presentación de denuncias penales. En nuestra provincia ya denunciamos 375 sitios ilegales. En esa causa, el fiscal tardó pero logró avanzar en una investigación y finalmente dio la orden del bloqueo para dos sitios, e imputó a seis personas y dos empresas, una en Brasil y otra en Argentina”.

Y agregó: “Entre los imputados, había dos brasileños y cuatro argentinos, dos de ellos, y esto me preocupa, habían tenido vinculación con el juego legal en Argentina, uno incluso había sido síndico en casinos de Entre Ríos y Formosa. El fiscal tomó solo dos sitios, de los 375 que se denunciaron. Pero de la investigación encontró que, en solo tres meses, junio, julio y agosto pasado se habían hecho 238.920 transferencias con Cuit pertenecientes a menores de edad, sin que saltada ninguna alerta en el Banco Central. Se detectaron acreditaciones por 700 millones de pesos de cuentas de menores. El fiscal pudo avanzar en el congelamiento de los fondos. Pero resulta llamativo. ¿Eso no debería detectarse y bloquearse en el momento, antes de que estuviera hecho el daño?”, apunta Di Lena.

Otro de los problemas que enunciaron fue que hoy, cuando se le pide al Enacom que bloquee las páginas, el ente explica que solo se limita a informar a las empresas de internet, porque no es autoridad de aplicación ni tiene poder de policía. Según relató Di Lena, en esa causa en Santa Fe, algunas de las operadoras informaron que no podían bloquear los sitios porque dijeron que eran subdominios y no contaban con esa tecnología.

“Este año hemos hecho muchos avances, trabajamos junto a la justicia y también llevamos adelante campañas de prevención en escuelas. Pero necesitamos que se avance en cierta regulación a nivel nacional, porque el juego ilegal ya sobrepasó los límites de las provincias. Hoy cerramos una página y se abren diez más”, apuntó López.

Según explica la presidenta de Alea, este año se lograron bloqueos de varios sitios, y se presentaron más de 3500 denuncias contra sitios ilegales y contra influencers. La mayoría todavía están pendientes de intervención.

“Nos quedan muchos desafíos que comenzamos el año pasado. Ya tenemos el vínculo y el trabajo en conjunto. Necesitamos las herramientas nacionales, para poder avanzar. Que el Código Penal tipifique la figura de la promoción, equiparándolo a otras figuras, donde allí entrarían por ejemplo la figura del influencer, a quien le podrían tocar penas de dos a cinco años de prisión por promocionar apuestas ilegales.

Rodolfo Cattaneo es director ejecutivo de la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos. “Este año, hemos hecho una enorme cantidad de denuncias. Y hoy el portal ilegal más grande de Argentina sigue operando. Trabajamos mano a mano con la justicia. Llegamos a ser colaboradores por ejemplo en la fiscalía de San Isidro. Ahora, cuando les enviamos una

Evangelina Himitian Por