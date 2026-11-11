¿Qué sacrificio hiciste para ver al Papa? De postergar exámenes hasta viajes de 1000 km y dormir en la calle

¿Cuánto estás dispuesto a hacer para ver al Papa? Para algunos fieles, la respuesta implicó recorrer cientos o miles de kilómetros, organizar días de viaje, pedir permisos en el trabajo, ahorrar durante meses, postergar exámenes o dedicar tiempo al voluntariado. Desde distintos puntos de la Argentina, llegaron a Buenos Aires con una misma expectativa: participar de la visita de León XIV.

Carla Moreno y Sofía Zelarayan, de 23 y 17 años, respectivamente, forman parte del Movimiento Consolación para el Mundo (COM). Junto con un grupo de aproximadamente 20 personas, viajaron desde Concepción, Tucumán, para encontrarse con el Pontífice. Ambas contaron que comenzaron a preparar el viaje a mitad de año y que, desde hace más de un mes, el grupo organiza rifas en su ciudad para ayudar a financiarlo. “Todo sobrepasa mis expectativas, no solamente el momento de verlo a León y poder escucharlo, sino estar todos nosotros juntos. Nos venimos preparando hace bastante tiempo, somos un grupo muy unido; que todos hayamos podido venir este fin de semana me llena el alma. Aparte, para la mayoría es la primera vez que vienen a Buenos Aires”, compartieron Moreno y Zelarayan, mientras participaban de la vigilia de jóvenes de la noche del martes en Palermo.

Viajes de hasta 1000 kilómetros y largas esperas, una experiencia repetida Noelia Guevara

Según el relevamiento preliminar del Observatorio Argentino de Turismo (OAT) de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), se estima que hasta siete millones de peregrinos participarán de los distintos actos previstos durante la visita, con un movimiento turístico que superaría los tres millones de visitantes, entre nacionales e internacionales. En la ciudad de Buenos Aires, se proyecta el ingreso de más de 1,2 millones de personas procedentes del interior del país y del extranjero.

Selva Angelina Acosta, de 70 años, junto con sus compañeras de la parroquia San Francisco de Asís, salió de Formosa el sábado por la mañana en un micro con otras 57 personas. Recorrieron más de 1000 kilómetros para seguir al Papa durante su viaje por la Argentina. “A nosotras no nos gusta hablar de sacrificios, nos gusta pensarlo como un acto de amor porque él se lo merece”, expresó a LA NACION a media mañana del lunes, poco antes de la misa en el Monumento de los Españoles.

Poder ver y acercarse al Papa, una motivación que movilizó a cientos de miles de argentinos Aníbal Greco - La Nación

Una motivación similar llevó a Marcelo y Patricia, un matrimonio que viajó desde Resistencia, Chaco, para encontrarse con León XIV. “Nuestro sacrificio fue hacer 1000 kilómetros para conseguir la bendición para nuestra congregación y para nuestros amigos y familia”, dijeron, también durante la espera por la celebración religiosa.

En ambos casos, el viaje trascendió el deseo personal de ver al Pontífice: mientras Acosta y sus compañeras lo vivieron como un acto de amor, Marcelo y Patricia llevaron consigo las intenciones de quienes los esperan en sus lugares de origen.

Acampe previo al encuentro de León XIV con los jóvenes en Palermo Noelia Guevara

El pernocte

La distancia no fue la única dificultad. Para quienes llegaron a Buenos Aires sin un lugar asegurado desde el que seguir la celebración, la espera comenzó mucho antes de la misa. Algunos fieles pasaron la noche del domingo al lunes en la calle, con la intención de conseguir una ubicación cercana al Papa y no perderse ningún momento del encuentro. Las horas de descanso, la comida y la comodidad quedaron subordinadas a la posibilidad de estar allí. Algo similar se vivió en Luján, con personas que pernoctaron a la intemperie.

María José Aldao y Millaray Salamanca integran un grupo de 400 jóvenes que viajaron desde Neuquén para ver a León XIV. Durante los tres meses previos, vendieron locro, guisos y otros alimentos para reunir el dinero necesario para afrontar un viaje de más de 20 horas. Una vez en Buenos Aires, el colegio Nuestra Señora del Carmen, ubicado en Villa Lugano, les abrió las puertas para hospedarlos. “No había suficiente como para sacar un hotel, así que quedarnos y comer en el colegio para nosotros fue una gran bendición. Aparte, pudimos compartir y servir a la gente del barrio que más lo necesitaba”, recordó Salamanca, en diálogo con LA NACION en el encuentro juvenil.

También en Luján hubo pernoctes a la intemperie Soledad Aznarez

“Fue un sacrificio enorme para nosotros venir, pero hoy lo veo como una oportunidad. Haber llegado y saber que la energía que se vive y se siente es real. Se ve un cambio con la venida del Papa, hay hermandad, no hay diferencias. Se siente la presencia de Dios”, expresó Aldao, emocionada.

Para los peregrinos, la visita no fue solamente una oportunidad de ver al Papa. También fue una ocasión para representar a sus comunidades, llevar consigo las intenciones de sus familiares y amigos, y compartir una experiencia colectiva. Los kilómetros recorridos, las noches de espera y los días de organización formaron parte de una misma decisión: estar presentes.

“Lo volvería a hacer mil veces”, dijo Selva Acosta. Para quienes llegaron desde Formosa, Chaco, Neuquén, Tucumán y tantos otros puntos del país, la respuesta a cuánto estaban dispuestos a hacer para ver al Papa se construyó mucho antes de las celebraciones: en cada viaje organizado, en cada permiso pedido y en cada hora de espera.