Qué se sabe de la muerte de una adolescente antes del show de Stray Kids

El lunes por la tarde, una adolescente de 16 años murió tras sufrir una descompensación mientras esperaba ingresar al recital del grupo surcoreano Stray Kids en el Hipódromo de San Isidro. Según la información proporcionada por fuentes municipales a LA NACION, la chica recibió asistencia médica inmediata en el lugar del hecho y luego fue trasladada de urgencia al Hospital Central de San Isidro, situado a unos 400 metros del predio. Pese a las maniobras de los profesionales, el centro de salud constató su fallecimiento a causa de un paro cardiorrespiratorio.

Qué se sabe del hecho

La investigación del caso recayó en la Unidad Funcional de Instrucción N.º 1 de San Isidro. Por disposición judicial, la identidad de la adolescente permanece bajo reserva. Actualmente, las autoridades esperan los resultados de las pericias y el informe médico-legal correspondiente para determinar con exactitud las causas que provocaron el deceso y las circunstancias previas al fatal episodio.

Stray Kids es uno de los grupos de K-pop más queridos y populares de la actualidad

Desde el Municipio de San Isidro aclararon que colaboran activamente con la Justicia en el marco de la investigación. Asimismo, comunicaron que el expediente del permiso para el evento contaba con todos los servicios de seguridad y asistencia obligatorios.

Entre los elementos documentados figuran ambulancias, socorristas, personal de Cruz Roja, puestos de hidratación y el Plan de Salud aprobado por la Secretaría de Salud municipal. De acuerdo con el reporte oficial, estos dispositivos fueron verificados por el operativo municipal desplegado en el predio durante el desarrollo de la actividad.

Por su parte, la productora DF Entertainment, encargada de la organización de los conciertos de Stray Kids en Argentina, emitió un comunicado oficial tras conocerse el hecho.

“DF Entertainment lamenta profundamente esta trágica pérdida y expresa sus más sinceras condolencias a la familia y seres queridos de la persona fallecida”, señalaron desde la firma. Además, agregaron que mantienen un vínculo estrecho con la familia y que brindan plena colaboración a las autoridades judiciales para esclarecer lo ocurrido.

Según detalló la productora, cualquier información adicional sobre las circunstancias del episodio quedará sujeta a los datos que aporten los investigadores.

La joven fue llevada de inmediato al Hospital Central de San Isidro (Fuente: Hospital Central de San Isidro)

La banda de K-pop se presentó en el Hipódromo de San Isidro los días 14 y 15 de septiembre. El grupo, integrado por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N, visitó el país en el marco de “STRAY CITY”, una serie de presentaciones especiales por Latinoamérica.

El conjunto, formado por JYP Entertainment a finales de 2017, alcanzó reconocimiento global gracias a su autonomía artística y a su sonido característico que combina hip-hop, electrónica y rock. Sus seguidores, conocidos bajo el nombre de STAY, acompañan al grupo desde su debut oficial en marzo de 2018 con el mini álbum “I am NOT”. La trayectoria del conjunto destaca por la participación activa de sus miembros en la composición y producción de su repertorio, un trabajo liderado habitualmente por la subunidad 3RACHA.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA