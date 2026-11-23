Una explosión seguida de un incendio en una rotisería de Ezpeleta interrumpió este domingo por la noche los festejos por el aniversario de la localidad, en el municipio bonaerense de Quilmes. El hecho dejó al menos siete heridos, entre ellos un hombre de 32 años con quemaduras graves, y obligó a movilizar a los cuatro cuarteles de Bomberos Voluntarios del distrito.

El estallido ocurrió alrededor de las 22, mientras comenzaba la presentación del grupo de cumbia Los Leales y decenas de personas participaban de la celebración. Las causas de la explosión y el número definitivo de víctimas todavía no fueron establecidos oficialmente.

Festejaban el aniversario de la localidad de Ezpeleta cuando un local de comidas explotó: al menos siete heridos

Dónde está el local que explotó y cuándo había abierto

El comercio afectado es una rotisería ubicada en la avenida Centenario al 5200, casi en la esquina de Bogotá. De acuerdo con la información recabada por LN+, el establecimiento había abierto al público hacía apenas una semana.

La explosión y el posterior incendio se produjeron en pleno desarrollo de los festejos por el 154.º aniversario de Ezpeleta, cuando había numerosas familias y niños en la zona.

Ante la emergencia, fueron convocados los cuarteles de Bomberos Voluntarios de Solano, La Florida, Bernal y Quilmes, que trabajaron para controlar las llamas.

Qué se sabe de los heridos

El caso de mayor gravedad es el de Nahuel Aguilar, de 32 años, quien sufrió quemaduras en alrededor del 50% del cuerpo y fue trasladado al Hospital de Quilmes.

Según consignaron medios locales, al mismo establecimiento fueron derivados una joven de 19 años y su hermano. Ella presentaba una quemadura en el rostro y una herida cortante en el brazo derecho que requería sutura. Su hermano tenía un corte en la pierna izquierda y lesiones leves.

Otra joven, de 22 años, debió ser trasladada a un centro de salud por astillas de vidrio en un ojo, una herida en el cuero cabelludo y una crisis nerviosa. Además, una mujer de 73 años fue llevada a la Clínica Santa Clara.

Entre las personas lesionadas también hubo una menor de alrededor de 11 años, que sufrió un corte en el cuero cabelludo. Sus padres la trasladaron por sus propios medios a un centro asistencial.

Una séptima persona, una mujer que manifestó un leve zumbido en el oído, recibió atención en el lugar y no necesitó ser trasladada.

Entre las personas lesionadas también hubo una menor de alrededor de 11 años captura de redes

Qué relataron los vecinos sobre la explosión

Un vecino que vive frente al comercio describió en diálogo con LN+ la intensidad del incendio. “Eran tremendas las llamaradas. Se veía mucho fuego”, recordó.

También relató que, según los comentarios que había escuchado, el hombre más gravemente herido sería un empleado del establecimiento que habría quedado acorralado.

Explosión en un local de comidas de Ezpeleta

Al momento del incidente, decenas de personas se encontraban en las inmediaciones para participar del aniversario. En medio de la emergencia, algunos de los presentes intentaron colaborar arrojando agua con las botellas que tenían a mano.